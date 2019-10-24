شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم تبلغ تكلفة السفر للسياحة فى الفضاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذت شركة فيرجن جالاكتيك خطوة كبيرة إلى الأمام للمنافسة فى إرسال السياح للفضاء، بعد أن نجحت فى تعزيز طائرتها الفضائية SpaceShipTwo، إذ أكملت شركة Spaceship Co التابعة لها الاختبار على المركبة الفضائية، التى يتم تجميعها فى كاليفورنيا.

وكتبت شركة Spaceship Co فى تغريدتها: "هذا الاختبار تحقق من النظام الكهربائى لسفينة الفضاء الجديدة، ويعنى أنه يمكننا البدء فى التحقق من الأنظمة الفرعية الكهربائية الموجودة على متن الطائرة استعدادًا لأول رحلة لها."

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وتعد SpaceShipTwo طائرة فضائية مؤلفة من ستة ركاب، تم تصميمها لنقل العملاء إلى الفضاء، ويتم نقل المركبة على ارتفاع حوالى 50000 بواسطة طائرة تُعرف باسم WhiteKnightTwo ، قبل إطلاقها على محرك الصواريخ الخاص بها.

ومع ذلك، لكى تكون واحدًا من أوائل السياح الذين يسافرون للفضاء، سيكون عليك دفع نحو 194،000 جنيه إسترلينى (250،000 دولار، وعلى الرغم من هذا السعر المذهل ، فقد حجز أكثر من 600 شخص بالفعل مقعدًا حتى الآن، وفقًا لشركة فيرجن جالاكتيك.