شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يعيدون تشكيل وجه رجل اسكتلندى من العصور الوسطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعاد العلماء تشكيل وجه رجل اسكتلندى من العصور الوسطى، إذ تم العثور على رفات الرجل، المعروف باسم الهيكل العظمى 125 فى أبردين إلى جانب 59 هيكلا عظميا كامل آخر.

تشير الاختبارات التى أجراها باحثون من مجموعة آثار AOC إلى أن الرجل كان يبلغ من العمر 46 عامًا عندما توفى، وكان يعانى من مرض الأسنان الشامل.

فى حديثها إلى "بى بى سى" نيوز، قالت الدكتورة باولا ميلبورن، التى قادت دراسة الحفريات: "إن العمل الجارى فى مرحلة ما بعد التنقيب يدرس الرفات بالتفصيل، وسيزودنا بمعلومات مذهلة عن نوع الأشخاص المدفونين هنا، بما فى ذلك أعمارهم ونوعهم وصحتهم وأنماط الحياة".

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بينما عاش هذا الرجل بالذات منذ حوالى 600 عام، اكتشف مستخدمو تويتر الشبه بينه وبين دومينيك كامينجز.

كتب أحد المستخدمين: "هل كان يفكر من يقوموا بإعادة بناء وجه هذا الرجل الذى يعود للقرون الوسطى من أبردين فى دومينيك كامينجز؟".