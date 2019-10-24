شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تصمم كمبيوتر كمياً أسرع 1,6 مليار مرة من السوبر كمبيوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت جوجل طفرة في أبحاث الكمبيوتر، من خلال حل مشكلة معقدة في غضون دقائق باستخدام ما يسمى بالكمبيوتر الكمومي، والتى يحتاج أقوى حاسوب عملاق اليوم آلاف السنين لحلها.

وجاء الاعلان الرسمى عن هذا الانجاز في ورقة نشرت في مجلة "نيتشر"، بعد أسابيع من الجدل بعد تسريب مسودة من جوجل تزعم من خلالها أن تفوق الكمبيوتر الكمومى شىء قابل للتحقق.

قارن الرئيس التنفيذي ساندار بيتشاي الإنجاز ببناء أول صاروخ لمغادرة الغلاف الجوي للأرض ولمس حافة الفضاء، وهو تقدم جعل السفر بين الكواكب إلى ممكن، إذ قال: "بالنسبة لأولئك الذين يعملون في مجال العلوم والتكنولوجيا، إنها لحظة ننتظرها، فهى أهم معلم حتى الآن في السعي حتى الآن لجعل الحوسبة الكمية حقيقة".

ويأتى هذا الانجاز بعد أن طوّرت جوجل معالجًا دقيقًا، يحمل اسم Sycamore، ويبلغ طوله 10 ملم تقريبًا، وهو مصنوع باستخدام أجزاء من الألمنيوم محصورة بين اثنين من رقائق السيليكون.