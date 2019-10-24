تكنولوجيا: جزيرة غير مأهولة ملوثة بشرائط مرنة تعرض الطيور البحرية للخطر

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ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، انتشرت هذه الظاهرة في جزيرة موليون بانتشار الأشرطة المرنة التى تشبه الديدان فى مختلف أجزاء الجزيرة، والتى تتناولها النوارس الكبيرة من أجل الغذاء.
جزيرة النفايات
وتعد جزيرة موليون ملاذاً لتعشيش الطيور البحرية بما في ذلك النوارس الكبيرة، وهي أكبر أنواع النوارس في العالم، والنوارس الرنجة والغاق والأشعث.
وعلى الرغم من منع وصول الجمهور إلى الموقع المعزول، إلا أن التأثير البشرى موجودة في كل مكان، وتستخدم هذه الأشرطة المرنة من جانب صناعة الزهور لربط مجموعات من الأزهار.
شرائط ملونة
كما تم اكتشاف حزم صغيرة من شبكة الصيد الخضراء والخيوط بين الأطعمة غير المهضومة التى تتناولها الطيور، والتي من المحتمل أن تكون سحبت من جانب النوارس بسبب أنها تطفو على سطح البحر.
ويعتبر البلاستيك والمطاط المبلل عاملاً آخر فى قائمة طويلة من التحديات التى يجب على النوارس والطيور البحرية الأخرى مواجهتها فقط من أجل البقاء.
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