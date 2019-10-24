تكنولوجيا: صورة لحرائق وعواصف كوكب الأرض خلال أول رحلة سير نسائية فى التاريخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صورة جديدة عن مشهد رائع لكوكب الأرض من محطة الفضاء الدولية، تظهر الأضواء الساطعة للشوارع والحرائق والعواصف الرعدية.
صورة الرواد لكوكب الأرض خلال السير فى الفضاء
وتم التقاط الصور بطريقة التسارع الزمنى أو ما يسمى بالـTime lapse"، وهى تعتمد على تصوير صور عدة بفاصل زمني لدمجها، واستغرقت سلسلة الصور البالغ عددها 400 صورة 11 دقيقة لتجميعها، ويمكن من خلالها رؤية مسارات النجوم الدائرية المذهلة فى السماء، بينما تظهر مصادر الضوء من الأرض، بما فى ذلك المدن الكبرى على هيئة خطوط منقطة بلون أصفر باهت.
كما تم تصوير الحرائق في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأنجولا كخطوط برتقالية في الصورة، وشوهد عرض آخر لقوة الطبيعة في العواصف الرعدية التي تظهر كومضات بيضاء زرقاء دائرية فوق الأرض.
وتظهر الصورة أيضًا انبعاث للضوء الأصفر والأخضر الناتج عن الغلاف الجوى للأرض، كما التقطت الرائدتان صور سيلفي من الفضاء أثناء تغيير وحدة تفريغ شحن البطارية التى تعطلت فى الجزء الخارجي من محطة الفضاء الدولية.
وقضيت كوتش ومائير وقت حوالى سبع ساعات و 17 دقيقة خارج المركبة، والتي ستدخل في التاريخ كأول رحلة فضائية لجميع النساء في التاريخ.
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