كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Robo Coding Saga”.. مجموعة روبوتات جديدة قابلة للبرمجة

متابعة-سنيار: تم إطلاق مجموعة روبوت جديدة للأطفال عبر Kickstarter تقدم كتل ذكية يمكن استخدامها لإنشاء مجموعة واسعة من المشاريع الروبوتية المختلفة وتضفي عليها الحيوية.

يمكن دمج مجموعة أدوات الأطفال Robo Wunderkind مع لعبة Lego وقد تم تصميمها للمبدعين الذين تبلغ أعمارهم خمس سنوات فما فوق.

تشمل مجموعة الروبوت الفريدة، الصندوق الذكي وتطبيق مصاحب لنظامي Android و iOS ومجتمع من الصانعين.

ستتيح لك مجموعة الروبوتات الجديدة القابلة للبرمجة “Robo Coding Saga، تعلُّم الشفرة بطريقة عضوية وطبيعية، وممتعة.

يمكنك البدء باستخدام Robo Coding Saga من خلال متابعة التحديات والقصص داخل التطبيق من خلال علامة تبويب المجتمع، وكذلك إنشاء مشاريعك الخاصة التي يمكنك مشاركتها مع مجتمع Robo Wunderkind.

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لقد قمنا بالفعل بشحن 10000 وحدة من منتج الجيل الأول ولدينا الآلاف من العملاء السعداء في أكثر من 60 دولة. جميع الوحدات تأتي مع ضمان لمدة سنة واحدة. ”

لقد تم تصميم كتل Robo Wunderkind بحيث تكون بسيطة جدا حتى أن الطفل البالغ من العمر 5 سنوات يمكنه اكتشافها.

ترميز الوظائف بالألوان، يجعل من السهل بناء شيء تفكر فيه ببساطة عن طريق التقاط الكتل معا.

يقع فريق التطوير “Robo Wunderkind” في فيينا، بالنمسا، وتتوفر التعهدات من 129 دولارا أو ما يقرب من 100 جنيه إسترليني، ومن المتوقع أن يتم الشحن إلى جميع أنحاء العالم خلال مايو 2020.