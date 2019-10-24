شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زوكربيرج يكشف عن أسباب انسحاب الشركات من دعم عملة "ليبرا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سألت آن فاجنر عضو الكونجرس من ميسورى زوكربيرج عن سبب انسحاب المشاركين الرئيسيين من جمعية ليبرا من المشروع خلال الأسابيع الأخيرة، مؤكدة أن هذا الانسحاب يثير قلقًا كبيرًا، كما تسائلت عما إذا كان هناك وفاء بمستوى المعايير المتعلقة بغسل الأموال والمعايير التنظيمية.

ورد زوكربيرج على أسباب انسحاب الشركاء قائلا: "لأنه مشروع محفوف بالمخاطر وكان هناك الكثير من التدقيق".

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بينما وجهت نيديا فيلازكويز عضو الكونجرس من نيويورك سؤالا لزوكربيرج عما إذا كان يوافق على الوقف الكامل لعملة ليبرا حتى انتظار موافقة الكونجرس، وقالت: "كان شعار فيس بوك لفترة طويلة هو التحرك بسرعة وكسر الأشياء، ولا نريد كسر النظام النقدى الدولي"، ورفض زوكربيرج الرد على هذا السؤال.