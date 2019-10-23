ميزو تعلن عن أحدث هواتفها الرائدة Meizu 16T

أعلنت شركة (ميزو) Meizu يوم الأربعاء عن أحدث هواتفها الذكية الرائدة: (ميزو 16تي) Meizu 16T الذي يقدم مواصفات متقدمة كأي هاتف رائد آخر.

ويقدم هاتف (ميزو 16تي) شاشة من نوع (أولد) OLED بقياس 6.5 بوصات، ولكنها بخلاف معظم الشاشات الحالية، فإنها تأتي بلا أي نتوء أو قطع للكاميرا الأمامية، ولكن الحافة العلوية عريضة قليلًا لاحتواء الكاميرا. وتمتاز الشاشة بأنها قليلة الانبعاث للون الأزرق، وذلك حفاظًا على صحة العين. وهي تأتي بدقة 2232×1080 بكسل مع نسبة أبعاد 18.5:9. هذا؛ ويأتي حساس البصمة تحت الشاشة.

وداخليًا، يحتوي الهاتف على أحدث معالجات شركة كوالكوم، وهو سنابدراجون 855، مع معالج الرسوميات (أدرينو 640). أما ذاكرة الوصو العشوائي (رام) فهي بحجم 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين الداخلية من نوع UFS 3.0 بسعة 128 أو 256 جيجابايت، مع الإشارة إلى أن ذاكرة التخزين الداخلية غير قابلة للتوسعة.

وعلى ظهر الهاتف، توجد ثلاث كاميرات خلفية بدقة 12 ميجابكسل للرئيسية مع فتحة عدسة f/1.9، والثانية بدقة 8 ميجابكسل للتصوير العريض مع فتحة عدسة f/2.2، والثالثة بدقة 5 ميجابكسل لتصوير العمق. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2.

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ويحتوي (ميزو 16تي) أيضًا على بطارية بسعة 4,500 ميلي أمبير/ساعة، وهي تدعم الشحن السريع باستطاعة 18 واط. وبرمجيًا، يعمل الهاتف بواجهة المستخدم Flymem 8 الخاصة بميزو، والقائمة على نظام التشغيل أندرويد 9 باي.

وتعتزم ميزو طرح هاتف (ميزو 16تي) الجديد بثلاثة ألوان: البرتقالي، والأزرق، والأخضر، وذلك بسعر يعادل 280 دولارًا أمريكيًا لنسخة 6 جيجابايت / 128 جيجابايت، وبسعر يعادل 320 دولارًا أمريكيًا لنسخة 8 جيجابايت / 128 جيجابايت، وبسعر يعادل 350 دولارًا أمريكيًا لنسخة 8 جيجابايت / 256 جيجابايت.

هذا؛ ويتوفر الهاتف في الصين عبر الموقع الرسمي لشركة ميزو، ولا يُعلم ما إذا كانت تعتزم إطلاقه خارج الصين.