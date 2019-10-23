هواوي تكشف عن عدد شحناتها من الهواتف خلال 2019

كشفت شركة هواوي يوم الأربعاء عن عدد شحناتها من الهواتف الذكية منذ بداية عام 2019 الحالي، ويكشف الرقم أن هواوي لا تزال تُبلي بلاءً حسنًا على الرغم من العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

وقالت الشركة الصينية – التي أصبحت تحتل المركز الثاني في سوق الهواتف الذكية خلف منافستها الكورية سامسونج – في تغريدة عبر حساب قسم الأجهزة المحمولة: “لقد تجاوزنا للتو 200 مليون من الشحنات في عام 2019”. وأضافت الشركة أنها تفوقت على العام الماضي بمدة 64 يومًا. وأعربت عن شكرها وتقديرها لجميع من دعمها.

وتأتي تغريدة هواوي بالتزامن مع إعلانها عن فتح باب الطلب المسبق على هاتفها الذكي القابل للطي (ميت إكس) Mate X في الصين، حيث تكثف التسويق في البلاد لتعويض ضعف مبيعاتها عالميًا في ظل العقوبات الأمريكية.

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وتزعم واشنطن أن هواوي – التي تعد أيضًا أكبر شركة في العالم لصناعة معدات الاتصالات – تشكل خطرًا على الأمن القومي لأن بكين قد تستخدم معداتها للتجسس – وهو أمر نفته الشركة مرارًا وتكرارًا. ومع ذلك، فإن الحظر كان يعني أن شركة هواوي لن تتمكن من ترخيص أحدث إصدار من نظام التشغيل أندرويد التابع لشركة جوجل، فضلًا عن خدمات الشركة، وتطبيقات، الأمر الذي أجبر الشركة على إطلاق هواتف (ميت 30) Mate 30 الشهر الماضي بدون خدمات وتطبيقات جوجل.

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يُشار إلى أن ما شحنته هواوي في عام 2019 من الهواتف الذكية كان جله في الصين، حيث أصبحت الشركة تحظى بشعبية كبيرة هناك بدوافع وطنية، إذ يُعتقد أن واشنطن تستهدف هواوي خاصةً في حربها التجارية مع الصين.

ومع ذلك، فقد أقر الرئيس التنفيذي لشركة هواوي (ريتشارد يو) في وقت سابق بأن الشركة تستعد لانخفاض قدره 10% في إيراداتها السنوية من قطاع المنتجات الاستهلاكية.

هذا؛ وقالت شركة هواوي مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري: إنها باعت مليون وحدة من هاتفها الذكي الجديد (ميت 30) Mate 30، وذلك خلال بضع ساعات بعد طرحه للبيع في الصين.

وأدى الحظر الذي فرضته الحكومة الأمريكية على شركة هواوي، وبسببه مُنعت من التعامل مع جوجل، إلى وضع هاتف (ميت 30) – الذي أُعلن عنه في شهر أيلول/ سبتمبر المنصرم – في وضع صعب، خاصةً أن الهاتف حُرم من خدمات، وتطبيقات جوجل.

ومع أن الشركة الصينية أعلنت عن هاتفي (ميت 30)، و(ميت 30 برو) في مدينة ميونيخ الألمانية، وكشفت عن سعرهما في السوق الأوروبي، إلا أن موعد الإطلاق خارج الصين ليس معلومًا بعد، ويُرجح أن هواوي تأمل في أن تُحل المشكلات قبل طرحه في الأسواق العالمية، حيث لا أمل للهاتف بالنجاح بدون خدمات، وتطبيقات جوجل.