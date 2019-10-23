شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تطور مركبة فضائية خاصة للسياح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن سيرجى كريكاليف، المدير التنفيذى لمؤسسة "روس كوسموس"، أن المؤسسة سوف تبنى مركبة فضائية من طراز "سويوز" مخصصة للسياح، حسب روسيا اليوم.

وقال كريكاليف موضحا: لقيادة هذه المركبة سوف نحتاج إلى رائد فضاء واحد بدلا من طاقم متكامل بضمنه مهندس مختص، وقال: "لن يتم تكرار بعض النظم، كما هو الحال فى المركبات، وسوف تشمل التحسينات الواجهة، بحيث تصبح أكثر ملاءمة لشخص واحد ".

Advertisements

وأضاف، لم يتم توقيع أى اتفاق مع سياح المستقبل الذين ستنقلهم هذه المركبة إلى الفضاء.، ولكن أبرمت "روس كوسموس" مع شركة Space Adventure الأمريكية فى شهر فبراير الماضى عقدا لرحلة سائحين فضائيين إلى المحطة الدولية حتى نهاية عام 2021.

ويذكر أن وكالة الفضاء الأمريكية ناسا حصلت فى أكتوبر 2019 على ترخيص لتقديم خدمات السياحة الفضائية، حيث سيتم نقل السياح إلى المحطة الدولية باستخدام المركبات الأمريكية المأهولة ضمن إطار الاستخدام التجارى للمدار الفضائى القريب من الأرض.