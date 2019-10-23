شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 14 صورة لكائنات تحت الميكروسكوب.. من جنين السلحفاة لعين الناموسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخيل أن ترى تفاصيل فى كائنات تراها كل يوم ولكنك لم تلمح أى من أعضائها، حيث إنها صغيرة جدا بالنسبة لملاحظاتك، فهل رأيت من قبل عين الناموسة أو جنين الزواحف والسلحفاة، أو مبيض ذبابة الفاكهة، كل ذلك تم الكشف عنه من خلال الصور الفائزة في مسابقة عالمية للتصوير المجهرى لهذا العام، والتى اشتملت على صور غير مسبوقة لتفاصيل كائنات ملونة تحت الميكرسكوب.





جنين سلحفاة

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم منح المركز الأول لصورة لجنين سلحفاة، وتم تقديمه بشكل رائع في مجموعة من الألوان الفلورية بتكبير يصل إلى خمسة أضعاف بواسطة تيريزا زجودا، وهي متخصصة فى التقنية المجهرية، وتريزا كوجلر، خريجة جامعية حديثة من نيويورك.



مبيض ذبابة الفاكهة

وهذه المسابقة الآن في عامها الـ 45 ، وتم تقييم أكثر من 2000 مشاركة من أكثر من 100 دولة من جانب أربعة من أعضاء فريق المناقشة.



قشريات دافنيا ماجنا وهذه الصورة لها وهى حامل فى ابناءها



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