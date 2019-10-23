شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خاصية جديدة من إنستجرام "تفضح" الأخبار الكاذبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة إنستجرام أنها ستضيف خاصية جديدة، تكشف للمستخدم إن كان المحتوى المنشور "كاذبًا"، وفقًا لمدققين مستقلين، حسب سكاى نيوز.

وسيتم طرح الخاصية الجديدة الشهر المقبل، التى ستتمثل بعبارة "معلومات خاطئة" فوق الصورة أو الفيديو بالمنشور، حسب ما أشار موقع "ماشبل".

وسيتمكن المستخدم من رؤية المحتوى المنشور، بالضغط على زر "أظهر الصورة"، ولكنه سيتعرض للتحذير من إنستجرام بأن المعلومات فى الصورة أو الفيديو خاطئة أو كاذبة.

وسيتمكن المستخدمون من قراءة السبب الذى دفع إنستجرام لتصنيف المعلومات كخاطئة أو كاذبة، بالضغط على زر "أعرف لماذا" الذى سيظهر فوق الصورة أو الفيديو.

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كما سيرسل إنستجرام تحذيرًا لمن يشاركون المنشور الكاذب، بعبارة: "المدققون قالوا إن المنشور يحتوى على معلومات كاذبة"، ولكن سيستطيع المستخدم تجاوز التحذير ومشاركة المنشور.

وبدأ انستجرام، التطبيق المملوك من فيس بوك، بالعمل مع شركة منفصلة، توفر المدققين المستقلين، لاكتشاف المنشورات الكاذبة على التطبيق.

وتأتى هذه الخطوة متماشية مع توجه فيس بوك لمحاربة الأخبار المزيفة وكشفها على موقعهم، واستخدمت انستجرام خاصية تحذيرية مشابهة من قبل، تم تطبيقها على المنشورات ذات اللقطات العنيفة أو الدموية، حيث وضعت تحذيرا بالمحتوى قبل أن يتم فتح الصورة.