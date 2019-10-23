تكنولوجيا: مارك زوكربيرج: نحاول إنشاء نظام دفع عالمى وسويسرا الأفضل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سأل باتريك ماكهنرى عضو الكونجرس الجمهورى من ولاية كارولينا الشمالية مارك زوكربيرج بجلسته أمام الكونجرس، عن سبب اختياره تأسيس جمعية ليبرا فى سويسرا، وهى موقع محايد دبلوماسيًا، إذا كان يخطط للامتثال للقواعد الأمريكية.
وقال زوكربيرج: "كنا نحاول إنشاء نظام دفع عالمى، وسويسرا هى مكان وجود الكثير من المنظمات الدولية، فسويسرا تميل إلى العمل من خلال أنظمة كهذه، ولكن أحد الأشياء التى أريد أن أوضحها هى أن جمعية ليبرا مستقلة ولا نتحكم فيها".
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