شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج: العمل بالصين يضر الشركات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سأل باتريك ماكهنرى عضو الكونجرس الجمهورى من ولاية كارولينا الشمالية، مارك زوكربيرج الآن أثناء جلسته الآن أمام الكونجرس، متى أصبحت وجهات نظره بشأن الصين أكثر خصومة، بعد أن أشار الرئيس التنفيذى إلى رغبته فى التفوق على الصين من خلال إطلاق ليبرا.

ورد زوكربيرج قائلاً: "عضو الكونجرس، أعتقد أنه من الإنصاف أن أقول إن آرائى تطورت، وربما كنت قبل 10 سنوات كنت أكثر تفاؤلاً من أن محاولة العمل فى الصين كان يمكن أن تسهم فى صنع مجتمع أكثر انفتاحًا، لكن يبدو اليوم أن العمل فى الصين يضر فى بعض الحالات بقدرة شركة أمريكية على تعزيز قيمنا فى الخارج وفى جميع أنحاء العالم".