شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حل لغز المادة الغريبة على القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر خبراء البرنامج الصينى لاستكشاف القمر صورة مفصلة للمادة الغريبة التى عثر عليها الروفر الصينى فى الجانب الخلفى من القمر.

يفيد موقع Futurism، بأنه وفقا لرأى الخبراء، هذه المادة الغامضة، هى زجاج داكن اللون تكون نتيجة سقوط كويكب على القمر.

ويرى فى الصورة المفصلة التى نشرها الخبراء المنطقة المنخفضة التى فيها المادة الداكنة وعليها بقع ساطعة، وتشبه المادة زجاج الصدمات الذى عثر عليه رواد الفضاء فى بعثة أبولو 17 عام 1972 فالنموذج 70019 الذى حصل عليه رائد الفضاء هاريسون شميت، هو عبارة عن معدن داكن وزجاج أسود ساطع. تكون هذا المعدن نتيجة اصطدام كويكب بسطح القمر.

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وكان الروفر الصينى "Yutu-2" قد اكتشف هذه المادة الغامضة يوم 28 يوليو 2019 فى اليوم القمرى الثامن بعد هبوط المركبة "تشانغ آه" بنجاح على سطح القمر المظلم. توجد هذه المادة الغريبة ذات البنية الهلامية فى حفرة صغيرة.