صفقة اليوم.. الوصول مدى الحياة للحزمة التدريبية لشهادات Cisco بخصم 97%

الحزمة التدريبية الشاملة للتأهل لشهادات سيسكو في الشبكات The Ultimate Cisco Networking Expert Certification Training Bundle.

عدد الدورات: 8.

عدد الدروس: 517.

المدة: 67 ساعة

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

تساعدك هذه الحزمة على اكتساب المهارات اللازمة لإدارة الشبكات، والتعامل مع أجهزة وبرمجيات سيسكو، وصيانة أي شبكة بنجاح، بغض النظر عن حجمها، وكذلك كيفية تشغيل شبكات IPv4، وIPv6.

تُساعدك هذه الحزمة على اجتياز الاختبارات الدولية لعدد من شهادات (سيسكو) Cisco في مجال الشبكات والتي تشمل: CCNA، وCCNP، وCCENT-ICND1، وICND2 في أول محاولة لك.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1405 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 31 دولارًا.

نسبة الخصم: 97%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

تعتبر الشبكات من أبرز مجالات تكنولوجيا المعلومات، حيث تتسارع الشركات من جميع الأحجام لتثبيت أنظمة جديدة لتعزيز بنيتها المعلوماتية، وتُعد شركة (سيسكو) Cisco المزود الأول في العالم لأنظمة الشبكات.

من المتوقع أن ينمو معدل توظيف مهندسي، ومسؤولي الشبكات بنسبة 24% في الفترة من 2018 إلى 2028، وفقًا لإحصائيات مكتب العمل Bureau of Labor، ولكن زيادة الطلب والخبرة فقط لا يكفيان للوصول إلى الوظائف المرغوب فيها، حيث إن الشهادات ضرورية لصعود السلم الوظيفي.

تعتبر (سيسكو) Cisco من أكبر الشركات التي تقدم مجموعة من الشهادات المعتمدة دوليًا في مجال تكنولوجيا المعلومات، والشبكات، والتي ستساعدك كثيرًا في حياتك المهنية.

إذا كنت ترغب في احتراف مجال هندسة الشبكات، فنحن نرشح لك الحصول على الحزمة التعليمية الشاملة Ultimate Cisco ،Networking Expert Certification Training Bundle والتي تتيح لك الوصول مدى الحياة لأكثر من 67 ساعة تدريبية تؤهلك لاجتياز اختبارات سيسكو الرسمية مع خصم يصل إلى 97%.

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تتضمن هذه الحزمة 8 دورات، وما يصل إلى 517 درسًا، و67 ساعة من المحتوى تناسب المبتدئين والمحترفين على حد سواء لتغطي العديد من مهارات إنشاء الشبكات وإدارتها.

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عادة ما يصل سعر هذه الحزمة التدريبية إلى 1405دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 31 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 97 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

ستساعدك هذه الحزمة على تعلم المفاهيم والإجراءات الأساسية لإدارة الشبكات، والعمل بسهولة على أجهزة وبرمجيات سيسكو Cisco، وكذلك التعامل مع الشبكات التي تعمل بأجهزة سيسكو واحتراف صيانتها، بصرف النظر عن حجمها. كما تتضمن الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية تشغيل شبكات IPv4، وIPv6.

الأهم من ذلك كله أن هذه الحزمة تساعدك على اجتياز الاختبارات الدولية لعدد من شهادات (سيسكو) Cisco في مجال الشبكات مثل: شهادة CCNA، وCCNP، وCCENT-ICND1، وICND2 في أول محاولة لك.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى مدى الحياة، والحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة.

فيما يلي الدورات التدريبية التي تضمنها هذه الحزمة:

Cisco EIGRP Comprehensive Labs Course.

Cisco New CCNA CCENT / ICND1 Complete Course.

CCNP ROUTE.

Cisco CCNP T-Shoot Complete Course.

MPLS Fundamentals: Cisco CCNP & Real World.

Convert Hex to Decimal in Under 30 Seconds.

Cisco CCNA IPv4 Course.

Cisco New CCNA R/S Complete Course.

الحصول على الصفقة: من هنا.