سامسونج تطلق أخيرًا تحديثًا لإصلاح مشكلة حساس البصمة في بعض هواتفها

قالت شركة سامسونج اليوم الأربعاء: إنها أطلقت تحديثًا برمجيًا لحل المشكلات المتعلقة بميزات التعرف على بصمات الأصابع على هواتفها الذكية الرائدة: (جالاكسي إس10) Galaxy S10، و(جالاكسي نوت 10) Galaxy Note 10.

وأصدرت شركة سامسونج اعتذارًا من خلال تطبيق دعم العملاء الخاص بها (أعضاء سامسونج) Samsung Members، وأبلغت مستخدمي هواتف (جالاكسي) بضرورة تحديث المصادقة البيومترية إلى أحدث إصدار برمجي.

وكانت مالكة هاتف (جالاكسي إس10) بريطانية قد أبلغت صحيفة (ذا صن) The Sun بأنها وجدت خللًا في هاتفها سمح لها بفتحه بغض النظر على بيانات المصادقة البيومترية المسجلة في الجهاز.

وقالت شركة سامسونج: إن المشكلة يمكن أن تحدث عندما يتعرف حساس بصمات الأصابع على الأنماط التي تظهر على واقيات معينة للشاشات التي تأتي مع أغطية السيليكون، وذلك إلى جانب بصمات الأصابع.

وقالت شركة سامسونج في تطبيقها الكوري: “تأخذ سامسونج إلكترونيكس أمان المنتجات على محمل الجد وستتأكد من تعزيز الأمان من خلال التحسين والتحديثات المستمرة لتعزيز وظائف المصادقة البيومترية”.

Advertisements

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

يُشار إلى أن ميزة حساس البصمة الذي يأتي تحت الشاشة ويعمل بتقنية الأمواج فوق الصوتية – وُوصفت بأنه ميزة ثورية من سامسونج – كانت سهلة الخداع من قِبل بعض من أجرى معاينة، إذ أظهرت مقاطع فيديو نُشرت على عدد من مواقع التقنية إمكانية فتح قفل الهاتف من خلال أغطية السيليكون، باستخدام لعبة صغيرة.

قالت سامسونج: إنها سترسل إشعارات لتحديثات البرامج إلى مستخدمي (جالاكسي إس10)، و(جالاكسي نوت 10) الذين سجلوا بياناتهم البيومترية.

وقام بنك الصين بإلغاء دعم عمليات الدفع التي تُصادق عن طريق حساس البصمة على بعض أجهزة سامسونج، كما تم تعليق وظيفة التحقق من الدفع عن طريق البصمة في تطبيق خدمة (علي باي) Alipay المالية مؤقتًا لبعض أجهزة جالاكسي.