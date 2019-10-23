هواوي تفتح رسميًا باب الطلب المسبق على هاتفها القابل للطي Mate X

أعلنت شركة هواوي اليوم الأربعاء أنها فتحت باب الطلب المسبق على هاتفها الذكي القابل للطي (ميت إكس) Mate X في الصين، حيث تكثف التسويق في البلاد لتعويض ضعف مبيعاتها عالميًا في ظل عقوبات أمريكية.

وأعلنت الشركة الصينية عن هاتفها الذكي القابل للطي الأول أواخر شهر شباط/فبراير الماضي خلال (المؤتمر العالمي للجوال) MWC 2019، ومنذئذ أُجِّل إطلاقه مرتين.

وكانت هواوي – التي أصبحت ثاني أكبر منتج للهواتف الذكية في العالم بعد سامسونج – تعتزم إطلاق الهاتف في شهر أيار/مايو الماضي، ولكن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة اضطرتها إلى تأجيل ذلك. ثم وعد الرئيس التنفيذي للشركة (ريتشارد يو) بأن الجهاز سوف يُطرح في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2019.

وتسبب إدراج الولايات المتحدة شركة هواوي على قائمتها التجارية السوداء في شهر أيار/مايو الماضي لاضطراب في الإمدادات، كما تسبب في ضربة لمبيعات هواوي من الهواتف الذكية في أوروبا، وهي سوق مهمة لها في الخارج، لكن إيرادات الشركة ارتفعت 27% في الربع الثالث من العام بفضل مبيعات قوية في الصين وزيادة الشحنات لطرز كانت قد تم إطلاقها قبل الحظر الذي بدأ تنفيذه في شهر أيار/مايو الماضي.

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وقال متحدث باسم هواوي اليوم الأربعاء: إن الهاتف الذكي الجديد، وهو منافس لهاتف (جالاكسي فولد) الذي تنتجه سامسونج وبدأ بيعه الشهر الماضي، سيُطلق رسميًا في 15 تشرين الثاني/نوفمبر بسعر يعادل 2,403 دولارات أمريكية. وقالت الشركة: إن خطتها لإطلاق هاتف (ميت إكس) عالميًا لا تزال قيد الاستعراض.

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وتزعم واشنطن أن هواوي – التي تعد أيضًا أكبر شركة في العالم لصناعة معدات الاتصالات – تشكل خطرًا على الأمن القومي لأن بكين قد تستخدم معداتها للتجسس – وهو أمر نفته الشركة مرارًا وتكرارًا. ومع ذلك، فإن الحظر كان يعني أن شركة هواوي لن تتمكن من ترخيص أحدث إصدار من نظام التشغيل أندرويد التابع لشركة جوجل، فضلًا عن خدمات الشركة، وتطبيقات، الأمر الذي أجبر الشركة على إطلاق هواتف (ميت 30) Mate 30 الشهر الماضي بدون خدمات وتطبيقات جوجل.