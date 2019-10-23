كيفية حذف بيانات سجل البحث والموقع تلقائيًا في حساب جوجل

يعتبر سجل البحث الخاص بك أكثر أهمية مما تعتقد بالنسبة للكثير من الشركات، حيث يعتمد المعلنون الذين يعرضون إعلاناتهم عبر منصة (جوجل أدسنس) Google AdSense على بيانات البحث والموقع الجغرافي الخاصة بك، لتظهر لك إعلاناتهم أثناء تصفحك للويب. وتعتمد جوجل نفسها على بيانات البحث الخاصة بك لتقديم المزيد من النتائج ذات الصلة، والتوصيات التي تناسبك.

زادت مخاوف الخصوصية عبر الإنترنت خلال الفترة الأخيرة، ونتيجة لذلك؛ أضافت الكثير من الشركات ميزات جديدة في خدماتها لحماية خصوصية المستخدمين، ومنها شركة جوجل التي أتاحت خلال شهر مايو الماضي ميزة تسمح للمستخدمين بحذف بياناتهم تلقائيًا بعد فترة زمنية.

أحد أبرز الطرق لتجنب استغلال المعلنين لبياناتك هي: حذف سجل الموقع ونشاط الويب باستمرار، فيما سبق كان بإمكانك حذف هذه البيانات يدويًا، أو إيقافها تمامًا، ولكن جوجل جعلت الأمر أسهل، حيث يمكنك الآن تحديد فترة زمنية تصل إلى 3 أشهر أو 18 شهرًا وبعدها تُحذف البيانات من الحساب تلقائيًا، وباستمرار.

إليك كيفية تفعيل ميزة حذف سجل الموقع ونشاط الويب تلقائيًا في حساب جوجل:

أولًا: كيفية تفعيل ميزة حذف نشاط الويب:

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انتقل إلى صفحة حساب جوجل الرئيسية.

اضغط على علامة تبويب (البيانات والتخصيص) Data & personalization.

مرر إلى الأسفل حتى تصل إلى قسم (التحكم في النشاط) Activity controls، ثم اضغط على خيار (إدارة النشاط) Manage activity.

تحت (نشاط الويب والتطبيق)Web & App Activity؛ ستجد مربعين، المربع الموجود على اليسار يمكنك من خلاله ضبط الإعدات، بينما يمكنك تحديد الفترة الزمنية للحذف تلقائيًا من خلال المربع الموجود على اليمين.

في أسفل المربع الأيمن ستجد خيار (الحذف تلقائيًا) اضغط عليه.

يمكنك اختيار حذف سجل نشاط الويب بعد ثلاثة أشهر، أو 18 شهرًا، انقر على الخيار الذي تفضله.

اضغط على خيار (التالي) Next؛ لتأكيد اختيارك، ستخبرك جوجل في هذه المرحلة إذا كان لديك أي بيانات ستُحذف على الفور (لأنه فترة تخزينها تزيد عن ثلاثة أشهر أو 18 شهرًا).

ثانيًا؛ كيفية حذف سجل الموقع الجغرافي:

انتقل إلى صفحة حساب جوجل الرئيسية.

اضغط على علامة تبويب (البيانات والتخصيص) Data & personalization.

مرر إلى الأسفل حتى تصل قسم (التحكم في النشاط) Activity controls، ثم اضغط على خيار (إدارة النشاط) Manage activity.

تحت (سجل الموقع ) Location History؛ اضغط على خيار (إدارة النشاط) Manage activity.

سيظهر لك المخطط الزمني لكل الأماكن التي زرتها، وفي أسفل الشاشة ستجد كل التفاصيل.

اضغط على أيقونة الترس الموجودة في أسفل يمين الصفحة للوصول للمزيد من الإعدادات.

اضغط على خيار (حذف سجلّ المواقع الجغرافية تلقائيًا)، ثم حدد المدة الزمنية ثلاثة أشهر، أو 18 شهرًا.