MediaTek تخطط لإطلاق المعالجات المتوافقة مع شبكات 5G للهواتف المتوسطة في العام 2020

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة MediaTek بالكشف عن المودم MediaTek Helio M70 5G المتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G في شهر مايو الماضي، ولكننا ما زلنا ننتظر أن تقوم الشركة بالكشف عن المعالجات التي تتضمن هذا المودم داخلها. سيتم تصنيعه بإستخدام عملية 7nm FinFET، وسيتم إستخدامه من قبل كل من Oppo و Vivo.

أما وقد قلنا ذلك، فقد صدر اليوم تقرير جديد من الصين يفيد أن شركة MediaTek تخطط للحصول على معالج آخر مصنع بإستخدام عملية 7 نانومتر، ولكن هذه المرة سيكون المعالج أرخص وينبغي أن يشق طريقه إلى الهواتف الذكية المتوسطة.

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ووفقا لموقع MuDrivers، فينبغي أن يمتاز هذا المعالج بنفس المعمارية التي يمتاز بها المعالج MediaTek MT6885 الذي تردد أنه سيضم المودم MediaTek Helio M70 5G، ولكن سيكون حجم المعالج أصغر وستكون تكلفته أرخص. ومن المتوقع أن يدخل هذا المعالج حيز الإنتاج الضخم في الربع الثاني من العام 2020، مما يعني أنه سيصل إلى السوق في الربع الثالث من العام المقبل.

عندما تنتهي شركة MediaTek من تطوير هذين المعالجين، من المتوقع أن تنتقل الشركة لتكنولوجيا التصنيع 6nm EUV. ويجب أن تبدأ عملية البحث والتطوير المتعلقة بالمعالجات التي سيتم تصنيعها بإستخدام عملية 6 نانومتر بحلول الربع الثالث من العام 2020 من أجل بدء الإنتاج الضخم في غضون إثني عشر شهرًا. تهدف شركة MediaTek إلى بيع 100 مليون معالج في العام 2020، ونصف هذه المبيعات ستتألف من MediaTek MT6885 و MediaTek MT6873.