الأرصاد تحذر من طقس الخميس.. وتنبيهات ونصائح عاجلة

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الخميس، 24 أكتوبر، يشهد طقسا لطيفا على السواحل الشمالية، معتدلا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.

وشهدت البلاد، الثلاثاء والأربعاء، موجة سيئة، حيث سقطت الأمطار على أغلب المناطق، فيما انخفضت درجات الحرارة.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها استمرار لسقوط للأمطار على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء قد تمتد إلى شمال الصعيد وجنوبًا على مدينتي حلايب وشلاتين، محذرة من أن تكون الأمطار غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من شمال البلاد، فيما تأتي الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

موجة سيئة

وكانت الأرصاد، قد كشفت عن تعرض البلاد لموجة من الطقس السيء، تستمر حتى الجمعة، يتخللها انخفاض درجات الحرارة، وسقوط أمطار، تصل لحد السيول في بعض المناطق.

وقالت الهيئة، في بيان لها: "اعتبارا من يوم الثلاثاء، حدث انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات عن المعدل الطبيعى بالنسبة لهذا الوقت من العام ليسود طقس معتدل شمالا مائل لحرارة جنوبا نهارا بارد ليلا".

وأضافت الأرصاد، أنه من المتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة ومحافظات شمال ووسط سيناء، تمتد إلى مناطق من شمال الصعيد وجنوبا على مدينتى حلايب وشلاتين، وتكون غزيرة ورعدية أحيانا على شمال البلاد، وقد تصل لحد السيول على مناطق من شمال سيناء.

تحذيرات ونصائح عاجلة

وناشدت الهيئة المواطنين القيادة بالهدوء على الطرق خاصة السريعة للتحكم فى عجلة القيادة من الإنزلاق بسبب سقوط الأمطار، ولانخفاض مستوى الرؤية الأفقية فى الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة المائية، كما ينصح بتغيير نوعية الملابس اعتبارا من يوم الثلاثاء للانخفاض الملحوظ فى درجات الحرارة خاصة خاصة على شمال البلاد.

وأهابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بكل المسئولين خاصة فى المدن المطلة على ساحل البحر المتوسط وشمال الدلتا ومدن القناة وشمال سيناء اتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير نظرا لغزارة الأمطار فى هذه المناطق.

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة كالآتى :

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء من 27 إلى 24 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الغريبة من 26 إلي 24 درحة مئوية .

محافظات الوجه البحرى والقاهرة من 31 إلى 27 درجة مئوية

محافظات شمال الصعيد من 33 إلى 29 درجة مئوية .

محافظات جنوب الصعيد من 37 إلى 35 درجة مئوية .

محافظات جنوب سيناء من 34 إلى 30 درجة مئوية .

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، الخميس، على محافظات ومدن مصر

القاهرة 20 25

شبين الكوم 19 25

طنطا 19 24

دمنهور 19 23

الإسكندرية 19 22

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بلطيم 19 22

مطروح 18 23

بورسعيد 19 26

دمياط 19 26

الزقازيق 20 26

الإسماعيلية 20 26

السويس 21 27

العريش 19 27

شرم الشيخ 22 31

الغردقة 22 31

مرسى علم 21 32

الفيوم 20 25

بني سويف 20 26

المنيا 20 27

أسيوط 20 27

سوهاج 21 28

قنا 21 29

الأقصر 21 30

أسوان 22 31