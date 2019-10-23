شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زوكربيرج مدافعا عن ليبرا: الصين تخطط لإطلاق عملة رقمية وعلينا التفوق عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدلى مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذى لـ"فيس بوك" بشهادته الآن أمام الكونجرس بشأن خطط إطلاق العملة الرقمية "ليبرا"، إذ بدأ حديثه بقراءة بيان افتتاحي بعد أن أعرب عدد من أعضاء الكونجرس عن مخاوفهم بشأن طرح مثل هذه العملة.

ودافع زوكربيرج عن الابتكار الأمريكي، مؤكدًا أنه إذا لم تسمح الولايات المتحدة بإطلاق عملة مشفرة فإن الصين سوف تتغلب عليها.

وقال زوكربيرج: "الصين تتحرك بسرعة لإطلاق فكرة مماثلة فى الأشهر المقبلة، وسيتم دعم ليبرا فى الغالب بالدولار، وأعتقد أن ذلك سوف يمدد القيادة المالية الأمريكية فى جميع أنحاء العالم، وكذلك قيمنا الديمقراطية والرقابة، لكن إذا لم تبتكر أميركا ، فإن قيادتنا المالية ليست مضمونة. "