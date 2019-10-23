علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: حدث فى مثل هذا اليوم بالفضاء.. إطلاق وحدة هرمونى إلى المحطة الدولية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أنه فى مثل هذا اليوم الموافق 23 من أكتوبر، ولكن من عام 2007 أى قبل 12 سنة، أطلق مكوك الفضاء ديسكفرى وحدة هارمونى إلى محطة الفضاء الدولية.

 

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، الوحدة النمطية Harmony هى وحدة مركزية بعرض 14 قدمًا وطول 24 قدمًا، أى طول حافلة صغيرة.

 

 

مكوك ناسا

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وأنضمنت هارمونى إلى وحدة كولومبوس التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية ومختبر Kibo اليابانى، وهى تابعة لطاقم رواد الفضاء الأمريكيين، وبمجرد تثبيتها، نمت المحطة الفضائية من حجم منزل بثلاث غرف نوم إلى شىء يشبه إلى حد كبير منزل من خمس غرف نوم.

 

وبعد مغادرة المكوك، استخدم رواد الفضاء الذراع الآلية للمحطة الفضائية لنقل منفذ الإرساء بعيدًا عن الوحدة النمطية لـ Destiny، وأتاحت هذا المكان لـ Harmony حتى ترسو فى منزلها الدائم بجوار وحدة Destiny.

 

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