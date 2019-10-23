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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حدث فى مثل هذا اليوم بالفضاء.. إطلاق وحدة هرمونى إلى المحطة الدولية والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، الوحدة النمطية Harmony هى وحدة مركزية بعرض 14 قدمًا وطول 24 قدمًا، أى طول حافلة صغيرة.
مكوك ناسا
وأنضمنت هارمونى إلى وحدة كولومبوس التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية ومختبر Kibo اليابانى، وهى تابعة لطاقم رواد الفضاء الأمريكيين، وبمجرد تثبيتها، نمت المحطة الفضائية من حجم منزل بثلاث غرف نوم إلى شىء يشبه إلى حد كبير منزل من خمس غرف نوم.
وبعد مغادرة المكوك، استخدم رواد الفضاء الذراع الآلية للمحطة الفضائية لنقل منفذ الإرساء بعيدًا عن الوحدة النمطية لـ Destiny، وأتاحت هذا المكان لـ Harmony حتى ترسو فى منزلها الدائم بجوار وحدة Destiny.
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