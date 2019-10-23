تكنولوجيا: هواوي تطلق Mate X في الصين على أن يبدأ الشحن في 15 من نوفمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة هواوي اليوم رسمياً إصدارها الأول من الهواتف القابلة للطي Mate X في السوق الصيني ، كما أكدت الشركة على بدء شحن الهاتف في 15 من نوفمبر المقبل.

أحتفلت شركة هواوي اليوم بتحقيق مبيعات من هواتف الذكية تصل إلى 200 مليون وحدة في الأسواق خلال 2019، ومن ثم كشفت الشركة عن هاتف Mate X الذي يتوفر بالفعل في قوائم Vmall، ومتجر هواوي على شبكة الإنترنت بسعر 2400 دولار أو 2150 يورو.

ويأتي هاتف Mate X بمعالج Kirin 980 أي دون تغيير عن النموذج الأول من الهاتف، وعلى عكس بعض التوقعات التي أشارت إلى أن الهاتف ينطلق بمعالج Kirin 990، من جانب أخر يضم الهاتف رقاقة مودم Balong 5000 لدعم الإتصال بشبكات الجيل الخامس.

أيضاً يأتي الهاتف بإعدادات رباعية للكاميرة بتوقيع Leica، مع بطارية بقدرة 4500 mAh، يدعمها تقنية الشحن السريع من شاحن بقدرة 55W SuperCharge.

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كما تميز هاتف Mate X بشاشة مرنة بتقنية OLED بحجم 8 إنش، أو اثنان من الشاشات عند طي الهاتف تتميز الأولى بحجم 6.6 إنش، بدقة عرض 2480 في 1148 بيكسل، مع أبعاد 19.5:9، بينما تأتي الشاشة الثانوية بحجم 6.38 إنش بأبعاد 25:9 كما يضم إعدادات الكاميرة في الجزء الأيسر. يذكر أن هاتف Mate X ينطلق دون خدمات جوجل، لذا نترقب إنطلاق هاتف Mate X إلى الأسواق العالمية.

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