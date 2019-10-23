Sony تُكشف عن الهاتف Xperia 1 Professional Edition في اليابان

فاطمة أيت طالب - دبي - تم إصدار الهاتف Sony Xperia 1 منذ شهر يونيو الماضي، ولكن قررت شركة Sony الآن إصدار نُسخة جديدة من هذا الهاتف تُدعى Xperia 1 Professional Edition. هذه النسخة الجديدة تجلب معها بعض التعديلات على مستوى الشاشة والكاميرا والدعم الإضافي لإتصال LAN عبر منفذ USB Type-C.

بدءًا من الشاشة، لا يزال بإمكانك الحصول على شاشة 4K OLED مع نسبة عرض على إرتفاع تبلغ 9:21، ولكن الآن هناك أيضًا دعم لإشارة 10Bit ومعايرة أفضل للشاشة. وفي الجانب المتعلق بالكاميرا، تقدم شركة Sony تطبيق Imaging Edge Mobile الذي يسمح لك بنقل الصور ومقاطع الفيديو لاسلكيًا من كاميرات Sony إلى الهاتف. هناك أيضًا ميزة إضافية تُدعى Transfer & Tagging والتي تسمح للمصورين بإضافة العلامات والتعليقات الصوتية إلى الصور.

الإضافة الرئيسية الجديدة الأخيرة هي الدعم الإضافي لإتصال Ethernet عبر منفذ USB Type-C. لسوء الحظ، لم تقم شركة Sony بتضمين المحول المطلوب في علبة الهاتف. وبالنسبة للإضافة الأخرى المثيرة للإهتمام هي دعم الوضع الأفقي للشاشة الرئيسية وهي الإضافة التي من المحتمل أن تأتي إلى الهاتف Xperia 1 العادي مع تحديث سيحصل عليه الهاتف في المستقبل.

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أما بالنسبة لبقية المواصفات الأساسية للهاتف، فهي ظلت من دون تغيير، فهو لا يزال يضم المعالج Snapdragon 855، و6GB من الذاكرة العشوائية، و128GB من الذاكرة الداخلية. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف لا يزال يحتفظ بنفس البطارية التي تبلغ سعتها 3330mAh، ويُواصل العمل بنظام Android 9 Pie.

تبلغ تكلفة الهاتف Xperia 1 Professional Edition نحو 143 آلف ين ياباني، وهو ما يُعادل 1320 دولار أمريكي، وسيتم عرضه للبيع في اليابان إبتداء من 25 أكتوبر.