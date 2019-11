جوجل توضح السبب الذي يجعل هواتف Google Pixel 4 تفتقر للوضع 4K60fps

فاطمة أيت طالب - دبي - لا يُمكن للهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL تسجيل فيديوهات 4K بمُعدل 60 إطار في الثانية. نشر حساب جوجل الرسمي على شبكة تويتر بيانًا توضح فيه الشركة سبب إستبعادها لهذا الوضع.

كما تعلمون على الأرجح، النسخ الأساسية من هذين الهاتفين تأتي مع 64GB فقط من الذاكرة الداخلية، ويتم تخصيص جزء من هذه الذاكرة لنظام التشغيل والذاكرة العشوائية. خيار الترقية الوحيد هو 128GB مع العلم بأنه ليس هناك أيضًا منفذ للذاكرة الخارجية MicroSD. وبالإضافة إلى ذلك، توقفت شركة جوجل عن توفير التخزين المجاني للصور والفيديوهات بدقتها الأصلية في خدمة Google Photos.

يسعدنا معرفة أين تحصل جوجل على بياناتها، فهواتف Google Pixel القديمة لم تحصل بدورها على إمكانية تسجيل فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار في الثانية. وبالنسبة لمن يتساءل عن السبب، فهو إعتقاد شركة جوجل بأن غالبية المستخدمين يفضلون تسجيل الفيديوهات الخاصة بهم بدقة 1080p، ولهذا قررت التركيز على تحسين هذا الوضع بدلاً من تفعيل وضع 4K60fps والذي سيقوم بإستهلاك قدر كبير من الذاكرة التخزينية خلال كل دقيقة.

تجدر الإشارة إلى أن شركة جوجل ليست الوحيدة التي أقدمت على ذلك، فشركة آبل قامت بذلك أيضًا في iPhone 11، ولكن شركة آبل على الأقل وفرت للمستخدمين إمكانية شراء iPhone 11 مع ما يصل إلى 256GB من الذاكرة الداخلية.

Hi, Pixel 4 supports 4k video recording on the rear camera at 30fps. We find that the majority of users stick with 1080p, so we focus our energy on improving our quality in this mode, versus enabling a 4k 60fps mode that could use up to half a gigabyte of storage every minute.