Pokemon Go Battle League سيتيح لك قتال المدربين الآخرين من جميع أنحاء العالم

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا لم تكن محظوظًا بما فيه الكفاية ولم تستفد من وضع Trainer Battles في لعبة Pokemon Go، فسوف يسعدك سماع أنه يجري العمل على وضع جديد. في الواقع، لقد أعلنت شركة Niantic للتو عن وضع GO Battle League والذي سيتم إطلاقه في أوائل العام 2020.
سيسمح لك الوضع GO Battle League بمحاربة المدربين من جميع أنحاء العالم. لم تقدم الشركة تفاصيل كثيرة عن كيفية إجراء المبارزات عبر الإنترنت أو كيف سيتم تصنيف اللاعبين في قائمة المتصدرين العالمية.
ومع ذلك، إقتصر الوضع Trainer Battles في الغالب على قتال المدربين في منطقتك المحلية، في حين أن الوضع Go Battle League سيساعدك في العثور على المزيد من المدربين من مستواك.
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