شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج يدلى بشهادته أمام الكونجرس الأمريكى عن عملة ليبرا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "businessinsider"، فإنه خلال الجلسة سيتم طرح أسئلة حول أمرين مهمين من أعمال فيس بوك، وهما الخدمات المالية والإسكان، وبشكل أكثر تحديدًا، سيتم طرح الأسئلة حول ليبرا وهى العملة المشفرة التي كشف عنها "فيس بوك" في وقت سابق من هذا العام.
وواجهت العملة انتقادات من المشرعين والنقاد على حد سواء منذ الإعلان عنها، حيث انسحب العديد من الشركاء الرئيسيين الذين يعملون مع "فيس بوك" على المشروع.
وأصدر موقع "فيس بوك" بشكل مباشر بيانات زوكربيرج العامة قبل الجلسة، حيث يقول بيان زوكربيرج: "الفكرة وراء الليبرا هى أن إرسال الأموال يجب أن يكون سهلاً وآمنًا مثل إرسال رسالة نصية".
وأضاف: "ستكون الليبرا نظام دفع عالمي، مدعومًا بالكامل باحتياطي نقدي وغيره من الأصول عالية السيولة، وأعتقد أن هذا شيء يحتاج إلى بناء، لكنني أدرك أننا لسنا الرسول المثالي في الوقت الحالي، لقد واجهنا الكثير من المشكلات خلال السنوات القليلة الماضية، وأنا متأكد من أن الناس يتمنون أن يكون أي شخص سوى "فيس بوك" طرح هذه الفكرة".
وسيواجه زوكربيرج أسئلة من ممثلي الجمهوريين والديمقراطيين، بما في ذلك نقاد فيس بوك مثل النائب أليكسندريا أوكاسيو كورتيز.
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