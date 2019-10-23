شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوى تشحن 200 مليون هاتف ذكى فى وقت قياسى فى عام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القاهرة، أكتوبر 23، 2019: أعلنت مجموعة هواوى لأعمال المستهلك العالمية عن شحن 200 مليون هاتف ذكى الى الأن فى عام 2019 وهو انجاز جديد حققته هواوى باكراً ب 64 يوم مقارنة بما حققته هواوى من نفس معدل الشحنات فى العام الماضي. يأتى هذا الإنجاز الجديد نابعاً عن تركيز هواوى الكبير على تزويد منتجاتها بتقنيات متطورة ورائدة وتصميمات مبتكرة وفريدة من نوعها بالإضافة الى التزام هواوى الكامل تجاه المستهلكين بجميع أنحاء العالم وهذا ما أكسب هواوى المزيد من الثقة والدعم من قبل المستهلكين الذين تتزايد أعدادهم كل يوم.

شهد عام 2019 إطلاق العديد من الأجهزة الرائدة والمتميزة من هواوى والتى تتضمن سلسلة HUAWEI P30 التى حصلت على العديد من الجوائز العالمية نظراً لأن HUAWEI P30 PRO أصبح أفضل هاتف ذكى للتصوير الفوتوغرافى كما أنه رائد الهواتف الذكية. فاز HUAWEI P30 PR0 بجائزة الجمعية الأوروبية للصورة والصوت EISA لأفضل هاتف ذكى فى موسم 2020-2019، حيث أن هذا العام هو الثانى على التوالى الذى تفوز به هواوى بمثل هذه الجائزة. يذكر أن هواوى تنافست هذا العام مع 55 شركة من الشركات العالمية المتخصصة فى المنتجات الالكترونية.

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ومؤخراً تم إطلاق سلسلة HUAWEI Mate 30 وسط ترقب عالمى كبير نظراً لتزويدها برقاقة معالج Kirin 990 5G SoC وحصول هاتفها HUAWEI Mate 30 Pro على أعلى التقييمات فى اختبارات منصة DXOMARK العالمية بتحقيق 121 نقطة حيث أن الهاتف أصبح متصدر الهواتف الرائدة فى التصوير الفوتوغرافى نظراً لنظام الكاميرا رباعية العدسات والتى تشمل كاميرا SuperSensing Cine المزودة بالإضافة الى التصميم المستقبلى فى كاميرات الهاتف الذى يأتى فى إطار دائري. نال هاتف HUAWEI Mate 30 Pro إشادة واعجاب وسائل الاعلام العالمية حيث أطلق عليه موقع Android Authority الشهير لقب “a genuine, unapologetic flagship phone” بينما صرح موقع GSMArena بأن HUAWEI Mate 30 Pro لديه أفضل نظام كاميرات على الاطلاق وهذا ما يرسخ ويعزز مكانة هواوى القوية بأنها رائدة صناعة الهواتف المتطورة بالعالم.

واحتفالاً بتحقيق هذا الإنجاز، أعلنت هواوى إطلاق نسخة خاصة من HUAWEI Mate 30 Pro 5G حيث أن النسخة الجديدة ستأتى بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت مع مساحة تخزينية 512 جيجا بايت كما أن الهاتف سيأتى بتصميمين جديدين من الجلد بلونى الأخضر والبرتقالي.