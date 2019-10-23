تويتر تكشف عن مقاطع سيتم حظرها بالكامل على المنصة

أعلنت شبكة "تويتر" عن إجراءات جديدة ستتخذها، من أجل ما وصفته بـ"مكافحة المحتوى المزيف. ونشرت "تويتر" بيانا عبر مدونتها، تعلن فيه عن الإجراءات الجديدة، التي ستجعل عددا من مقاطع الفيديو ممنوعة تماما من الظهور عبر الشبكة.
وتابعت: "أبرز تلك المواد التي سيتم حظرها، ما يطلق عليها مقاطع الفيديو التي تعتمد على تقنية ديبفيكي (التزييف العميق)".
وجاء في بيان تويتر: "نقوم دائمًا بتحديث قواعدنا وفقًا لكيفية تغير السلوك على الشبكة. نحن نعمل على وضع سياسة جديدة لحل مشكلة استخدام المواد المركبة، والتي يتم التلاعب بها عبر تويتر".
وأردفت: "لكننا نريد أولاً أن نستمع إليكم، وإلى أي مقترحات المشاركين في التطبيق".
وأشارت تويتر إلى أن الحديث يدور حول مواد "تم تعديلها أو إنشاؤها بشكل كبير بحيث يتغير معناها/غرضها الأصلي، أو لإظهار أن بعض الأحداث قد حدثت، على الرغم من أنها في واقع الأمر لم تحدث".
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