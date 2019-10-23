تويتر تكشف عن مقاطع سيتم حظرها بالكامل على المنصة

وقالت تويتر: "سنجري بعض التغييرات في سياسات النشر، من أجل منع مواد ذات محتوى مزيف أو مضلل، أو تحتوي تشويها يخلق انطباعا خاطئا تجاه شيء ما أو شخص ما".

وتابعت: "أبرز تلك المواد التي سيتم حظرها، ما يطلق عليها مقاطع الفيديو التي تعتمد على تقنية ديبفيكي (التزييف العميق)".



وجاء في بيان تويتر: "نقوم دائمًا بتحديث قواعدنا وفقًا لكيفية تغير السلوك على الشبكة. نحن نعمل على وضع سياسة جديدة لحل مشكلة استخدام المواد المركبة، والتي يتم التلاعب بها عبر تويتر".

وأردفت: "لكننا نريد أولاً أن نستمع إليكم، وإلى أي مقترحات المشاركين في التطبيق".

وأشارت تويتر إلى أن الحديث يدور حول مواد "تم تعديلها أو إنشاؤها بشكل كبير بحيث يتغير معناها/غرضها الأصلي، أو لإظهار أن بعض الأحداث قد حدثت، على الرغم من أنها في واقع الأمر لم تحدث".

