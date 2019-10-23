شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يخططون لتحويل النفايات البلاستيكية إلى "مكياج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة أن النفايات البلاستيكية يمكن تحويلها إلى مواد تشحيم أو حتى مستحضرات تجميل، إذ وجد العلماء طريقة لتحويل المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد إلى سوائل قيمة تستخدم فى المنتجات التجارية، والتى يمكن أن تساعد فى الحد من التلوث البلاستيك.

ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى، قال البروفيسور كينيث بوبيلميير، المؤلف المشارك فى الدراسة من جامعة نورث وسترن فى الولايات المتحدة: "سعد فريقنا باكتشاف هذه التقنية الجديدة التى ستساعدنا فى حل القضية المتصاعدة الخاصة بتراكم النفايات البلاستيكية، فالنتائج التى توصلنا إليها لها آثار واسعة لتطوير مستقبل يمكننا من خلاله الاستمرار فى الاستفادة من المواد البلاستيكية، ولكن القيام بذلك بطريقة مستدامة وأقل ضرراً على البيئة وصحة الإنسان المحتملة".

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يتم إنتاج حوالى 380 مليون طن من البلاستيك كل عام، ويتم التخلص منها بنسبة 75 فى المئة بعد استخدام مرة واحدة مع إلقاء ثمانية ملايين قطعة فى المحيط كل يوم، والحلول الحالية، والتى تشمل مدافن النفايات وذوبان البلاستيك ليست مستدامة، ولكن بسبب رابطة الكربون القوية للغاية، لا يمكن أن تتعطل المواد البلاستيكية وتنتج مواد بلاستيكية دقيقة.

وقال الدكتور ماسيميليانو ديلفيرو: "لقد سعينا لاسترداد الطاقة العالية التى تجمع هذه الروابط معًا عن طريق تحويل جزيئات البولى إيثيلين إلى منتجات تجارية ذات قيمة مضافة".