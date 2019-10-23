شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: بريطانيا تعرضت لـ658 هجوما إلكترونيا العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المركز القومى لأمن الفضاء الإلكترونى إن بريطانيا تعرضت لنحو 658 هجومًا إلكترونيًا فى العام الماضى، وهذا يشكل الغالبية العظمى من إجمالى 1800 هجمات إلكترونية تم تسجيلها منذ إنشاء المركز عام 2016.

وكشف المركز فى مراجعته السنوية الثالثة أن أجهزة الأمن قد تعاملت مع أكثر من مليون حالة من حالات الاحتيال المشتبه فى بطاقات الائتمان بين 1 سبتمبر 2018 و 31 أغسطس من هذا العام، ولم تتمكن حتى الآن من تأكيد عدد الحالات التى تم تعطيلها أو منعها، رغم أنها حذرت من استمرار عدد كبير من الحوادث من دول قومية معادية، إلا أن تدخل خبراء الأمن السيبرانى أنقذ الآلاف من الناس من خسارة أى أموال.

تم الكشف عن هذه الأرقام اليوم حيث يحدد المركز عمله لحماية الجمهور، إذ قال إن إطلاق عملية Haulster ساهم فى منع أكثر من مليون محاولة مشبوهة ضد بطاقات الائتمان، وفى معظم الحالات قبل وقوع الجريمة.

أشاد سياران مارتن، الرئيس التنفيذى للمركز، بالعمليات الناجحة، لكنه قال: "بالطبع هناك الكثير من العمل الذى يتعين القيام به، وإذا استمر نسبة كبيرة من عملنا فى اتخاذ شكل الدفاع ضد الجهات الفاعلة للدولة المعادية، ويمكننا أن نقول أن روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية تواصل فرض تهديدات أمنية وطنية استراتيجية على المملكة المتحدة، لكننا لا نستطيع فى كثير من الأحيان التحدث عن النجاحات التشغيلية، فأخطر التهديدات التى يتعرض لها المواطنون والشركات فى المملكة المتحدة هى الجريمة الإلكترونية العالمية الواسعة النطاق.

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وأضاف مارتن: "على الرغم من أن هذه الهجمات متدنية فى كثير من الأحيان، فإنها تهدد نسيجنا الاجتماعى وطريقة حياتنا وازدهارنا الاقتصادى، لذا أنشئ المركز ، وهو جزء من GCHQ ، كجزء من استراتيجية الأمن السيبرانى البالغة 1.9 مليار جنيه إسترلينى، فالحكومة والهيئات الأكاديمية وتكنولوجيا المعلومات ومقدمو الخدمات، فضلاً عن منظمات الصحة والنقل هى من بين الجهات التى تستدعى المركز بانتظام للحصول على الدعم.