علوم وتكنولوجيا

كم يربح المشاهير من إعلانات إنستاغرام؟

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 أكتوبر 2019 04:15 مساءً - مشاركة

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أظهرت إحصائية “إنستا ويلث” التي ترصد عائدات النجوم من إعلانات إنستاغرام، أن الدخل السنوي للاعب كرة القدم البرتغالي ، من أرباح الترويج على موقع التواصل الاجتماعي الشهير، يفوق دخله الرئيسي من نادي يوفنتوس الإيطالي.

واعتلى رونالدو قائمة الأعلى دخلا في الموقع مقارنة بنظرائه الآخرين وأبرزهم ، إذ حصد أكثر من 47 مليون دولار.

وهذه قائمة بأسماء الأشخاص العشر الأوائل حسب دخولهم السنوية من الإعلانات في إنستغرام.

1. كريستيانو رونالدو – 47.8 مليون دولار من 49 إعلانا

2. ليونيل ميسي – 23.3 مليون دولار من 26 إعلانا

3. كيندال جينر – 15.9 مليون دولار من 26 إعلانا

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4. ديفيد بيكهام – 10.7 مليون دولار من 30 إعلانا

5. سيلينا غوميز – 8 ملايين دولار من تسعة إعلانات

6. جونيور – 7.2 مليون دولار من 10 إعلانات

7. زلاتان ابراهيموفيتش – 4 ملايين دولار من 20 إعلانا

8. كايلي جينر – 3.8 مليون دولار من ثلاثة إعلانات

9. رونالدينيو – 2.6 مليون دولار

10. كلوي كارداشيان – 1.2 مليون دولار من إعلانين

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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