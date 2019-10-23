تكنولوجيا: هاتف LG G8X ThinQ ينطلق إلى الأسواق العالمية في الأول من نوفمبر بسعر 700 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة LG اليوم عن خططها لبدء إطلاق هاتف LG G8X ThinQ إلى الأسواق العالمية في الأول من نوفمبر، على أن ينطلق بسعر 700 دولار تقريباً.

قدمت شركة LG هاتف LG G8X ThinQ مع الشاشة المزدوجة خلال فعاليات IFA الشهر الماضي، واليوم تقدم الشركة هاتف G8X ThinQ للأسواق العالمية.

ويتوفر هاتف LG G8X ThinQ بدءاً من الأول من نوفمبر في سوق الولايات المتحدة، ومنها إلى كلاً من أسواق البرازيل، وألمانيا، واليابان، والمكسيك، إلى جانب إسبانيا وتركيا، على أن يأتي بسعر 700 دولار.

أيضاً من المقرر أن يتوفر هاتف LG G8X ThinQ بنسخة مفتوحة في كلاً من أمازون، وAT&T وأيضاً Sprint في سوق الولايات المتحدة، كما توفر LG الشاشة المزدوجة بسعر 300 دولار، حيث تتوفر للحجز المسبق بدءاً من يوم الجمعه 25 من أكتوبر.

ويتوفر هاتف LG G8X ThinQ بشاشة FullVision بتقنية OLED بحجم 6.4 إنش، تدعم جودة عرض FHD بلس، كما يضم الهاتف معالج Snapdragon 855 مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، مع نظام تشغيل Android Pie، وواجهة بتحسينات جديدة وعرض أوضح، مع تحسينات في تصميم الرموز والأيقونات، وعلامات التبويب وأدوات Dial، وCall logs، كما تم نقل جهات الإتصال إلى الجزء السفلي من الواجهة.

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كما يضم الهاتف كاميرة خلفية مزدوجة مع مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة جداً تدعم زاوية عرض 136 درجة، مع مستشعر 12 ميجا بيكسل، بينما تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 32 ميجا بيكسل.

أيضاً إلى جانب الشاشة المميزة بحجم 6.4 إنش في الشاشة المزدوجة تقدم LG أيضاً شاشة Mono Cover بحجم 2.1 إنش تعمل على عرض الوقت، حالة البطارية والبيانات، إلى جانب الإشعارات، كما تأتي الشاشة المزدوجة بفواصل 360 Freestop تدعم عرض بزوايا من 0,104 درجة وحتى 180 درجة، بتجربة تحاكي جهاز الحاسب المحمول.

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