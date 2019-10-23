تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف Meizu 16T بمعالج Snapdragon 855 وشاشة OLED

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Meizu اليوم عن هاتف Meizu 16T الذي ينطلق بشاشة OLED، مع معالج Snapdragon 855، وبطارية بقدرة 4500 mAh، مع سعر يبدأ من 280 دولار.

كشف عن هاتف Meizu 16T اليوم بشاشة OLED بحجم 6.5 إنش، والتي تدعم دقة عرض 1080 في 2232 بيكسل، مع تصميم يأتي دون النتوء العلوي، حيث يتميز الهاتف بإطار يضم إعدادات الكاميرة الأمامية مع سماعات الأذن، كما تتميز الشاشة بأبعاد 18.5:9، وتأتي بتقنية إستشعار البصمة في الشاشة.

كما يضم هاتف Meizu 16T معالج Snapdragon 855 مع كرت شاشة Adreno 640، إلى جانب ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت بمعايير UFS 3.0، بينما يأتي النموذج الأعلى بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 256 جيجا بايت، إلا أن الهاتف لا يدعم بطاقة تخزين خارجي microSD، كما لا يأتي بمدخل 3.5مم للسماعات.

وفي الكاميرة الخلفية يتميز هاتف Meizu 16T بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/1.9، ومستشعر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة وفتحة عدسات f/2.2، وأيضاً مستشعر 5 ميجا بيكسل يدعم عمق التصوير، بينما تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.2.

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ويضم الهاتف بطارية سعة 4500 mAh مع تقنية الشحن السريع من شاحن بقدرة 18W ، أيضاً يأتي الهاتف واجهة Flyme 8 التي تركز على نظام تشغيل Android 9 Pie.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف Meizu 16T بثلاثة إختيارات في الألوان هم الأزرق، الأخضر إلى جانب اللون البرتقالي، بسعر يبدأ من 280 دولار، كما يتوفر للبيع الآن على موقع Meizu الرسمي.

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