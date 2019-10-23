الإعلان رسميًا عن الهاتف Meizu 16T مع شاشة Super AMOLED، والمعالج SD855

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا العام، قامت شركة Meizu بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Meizu 16s، والآن قررت الشركة الصينية إزاحة الستار رسميًا عن هاتف ذكي آخر من نفس السلسلة يُدعى Meizu 16T. بصفة عامة، يُعتبر الهاتف Meizu 16T الجديد مماثلاً للهاتف Meizu 16s الذي تم إطلاقه في شهر أبريل الماضي بإستثناء أنه حصل على ثلاث كاميرات جديدة في الواجهة الخلفية، وبعض التغييرات الطفيفة الأخرى.

في الواجهة الأمامية، لدينا شاشة Super AMOLED بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بسرعة كبيرة في الإستجابة للمس. وتدعي شركة Meizu أنها قامت بتحسين مستشعر بصمات الأصابع المُدمج في الشاشة والذي أصبح الآن قادرًا على فتح الهاتف في غضون 0.15 ثانية فقط. وتضم الكاميرا الأمامية في الهاتف Meizu 16T الجديد كذلك مستشعر بدقة 16 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.2.

وعندما يتعلق الأمر بالواجهة الخلفية للهاتف Meizu 16T، فهي تضم ثلاث كاميرات بدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية، وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الثالثة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق مع العلم بأن الكاميرا الأولى تضم عدسة بفتحة 1.9، بينما تضم الكاميرا الثانية عدسة بفتحة 2.2. وتجدر الإشارة إلى أن الهاتف Meizu 16T سيكون قادرًا على تسجيل فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار في الثانية مع العلم بأنه يأتي مع العديد من الميزات مثل Night Mode و Potrait Mode و HDR وميزة التعرف على المشهد.

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وفي الداخل، يضم الهاتف Meizu 16T الجديد المعالج Snapdragon 855 التابع لشركة كوالكوم، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، وما يصل إلى 256GB من الذاكرة التخزينية UFS 3.0. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف يضم كذلك بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W.

وفيما يخص البرمجيات، فالهاتف Meizu 16T الجديد يأتي مسبقًا مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة FlymeOS 8 الأحدث من الشركة الصينية. هذه النسخة الجديدة من واجهة FlymeOS أصبحت مصقولة ونظيفة مقارنة مع النسخ السابقة بحيث حصلت على تصميم أكثر سطوعًا وأيقونات مستديرة أكثر. هناك خلفيات حية جديدة ونغمات وأصوات النظام. وتشمل الإضافات الأخرى مُعزز النظام One Mind 3.0 و Game Mode 4.0 والمساعد الرقمي Aicy، فضلا عن رموز تعبيرية جديدة للواقع المعزز.

عموما، الهاتف Meizu 16T الجديد سيكون متوفرًا باللون البرتقالي والأزرق والأخضر، وسيتم عرضه للبيع بسعر يعادل 280 دولار أمريكي لنسخة 6GB/128GB، وبسعر يعادل 320 دولار أمريكي لنسخة 8GB/128GB، بينما سيتم عرض النسخة الأرقى 8GB/256GB للبيع بما يعادل 350 دولار أمريكي. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن الهاتف معروض الآن بالفعل للبيع في الصين، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كان سيشق طريقه إلى خارج الصين أم لا.