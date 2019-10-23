تقرير جديد يكشف لنا عن معلومة إضافية حول الهاتف iPhone SE2

فاطمة أيت طالب - دبي - تردد في الفترة الماضية أن خليفة الهاتف iPhone SE والذي من المفترض أن يحمل إسم iPhone SE سيصل في الربع الأول من العام المقبل مع المعالج Apple A13 Bionic ومع 3GB من الذاكرة العشوائية، ومع تصميم يذكرنا بالهاتف iPhone 8. أصدر المحلل الصيني الشهير Ming-Chi Kuo المزيد من التفاصيل حول الخطط المحتملة لشركة آبل من أجل الهاتف iPhone SE2، وآخرها تشير إلى أن هذا الهاتف سيضم الهوائي Liquid Crystal Polymer والذي من المتوقع أن يُحسن الإتصال بالشبكة.

Liquid Crystal Polymer عبارة عن مادة مرنة ذات تمدد حراري منخفض وفقدان منخفض للتردد، مما يجعلها مكونًا ملائمًا للهوائيات اللاسلكية. كما أنها تحتوي على بنية كثيفة ومقاومة عالية للحرائق.

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في الماضي، تم إستخدام هذه المادة في بناء مجموعة واسعة من المنتجات بدءًا من أجهزة الإستشعار للسيارات وصولاً إلى مكبرات الصوت المخصصة للسيارات والكابلات البصرية. ووفقا للمحلل Ming-Chi Kuo، فسوف تقوم شركة Murata Manufacturing Co اليابانية بتزويد شركة آبل بهوائيات LCP الجديدة.

يُشاع بأن سعر الهاتف iPhone SE2 سيبدأ من 399 دولار أمريكي لنسخة 64GB، وسيكون متوفرًا بخيارات مُختلفة تشمل الرمادي والفضي والأحمر. تشير التقديرات الأولية إلى أن شركة آبل ستقوم بشحن ما يصل إلى 30 مليون وحدة بحلول نهاية العام 2020.