الأبناك حول العالم تزيل الدعم لكل من Galaxy S10 و Galaxy Note 10 من تطبيقاتها

فاطمة أيت طالب - دبي - قام البنك البريطاني Nationwide Building Society بتعطيل خيار تسجيل الدخول بإستخدام مستشعر بصمات الأصابع في تطبيقه لملاك هواتف Galaxy S10. أما بالنسبة لبنك NatWest، فقد قام بإزالة الدعم لهواتف Galaxy S10 بالكامل.

يأتي هذا القرار بعدما تم

Good morning Robert, We've removed the app from the Play Store for customers with Samsung S10 devices. This is due to reports that there are security concerns regarding these devices. We hope to have our app available again shortly once the issue has been resolved. SY

