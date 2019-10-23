الأبناك حول العالم تزيل الدعم لكل من Galaxy S10 و Galaxy Note 10 من تطبيقاتها

فاطمة أيت طالب - دبي - قام البنك البريطاني Nationwide Building Society بتعطيل خيار تسجيل الدخول بإستخدام مستشعر بصمات الأصابع في تطبيقه لملاك هواتف Galaxy S10. أما بالنسبة لبنك NatWest، فقد قام بإزالة الدعم لهواتف Galaxy S10 بالكامل.

يأتي هذا القرار بعدما تم

Good morning Robert, We've removed the app from the Play Store for customers with Samsung S10 devices. This is due to reports that there are security concerns regarding these devices. We hope to have our app available again shortly once the issue has been resolved. SY Advertisements — NatWest (@NatWest_Help) October 20, 2019

خلل أمني في مستشعر بصمات الأصابع الذي يعمل بالموجات فوق الصوتية المستخدم في هذه الهواتف. نشرت شركة سامسونج ردًا رسميًا، ولكن قد تكون المشكلة أكثر خطورة مما كان يُعتقد في البداية.

يبدو أن البنك الصيني Bank of China قد تخلى عن دعمه لملاك هواتف Galaxy S10 و Galaxy Note 10 و Galaxy Tab S6. أما بخصوص البنك الإسرائيلي Hapoalim Bank، فقد أرسل إشعارًا إلى عملائه الذين يستخدمون Galaxy S10 أو Galaxy Note 10 يفيد بأنه أزال الدعم لمستشعر بصمات الأصابع أيضًا. نبه بنك Kakao Bank في كوريا الجنوبية مستخدميه إلى تعطيل خيار المصادقة بإستخدام بصمات الأصابع.

وعدت شركة سامسونج بتحديث هواتفها الذكية الرائدة مطلع هذا الأسبوع، وهو التحديث الذي من شأنه حل المشكلة. ومع ذلك، ستحتاج إلى حذف بصمات أصابعك وإعادة تسجيلها. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن Galaxy Tab S6 يضم مستشعر بصمات الأصابع البصري على عكس هواتف Galaxy S10 و Galaxy Note 10، ولم ترد أي تقارير تفيد بأنه يُعاني من أي ثغرات أمنية، وبالتالي فقد يكون بنك Bank of China بالغ في الأمر بعض الشيء.