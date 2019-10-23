شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Blue Origin الأمريكية تطور مركبة لإعادة البشر إلى القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة Blue Origin للفضاء، إنها لن تعمل بمفردها على تطوير مركبة الهبوط المصممة لإعادة البشر إلى سطح القمر، بل أنها ستتعاون مع شركات الفضاء القدامى فى مجال الطيران الفضائى مثل لوكهيد مارتن، ونورثروب جرومان، ودريبر، وذلك للوصول إلى هدفها.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال برنت شيروود، نائب رئيس برامج التطوير المتقدمة بـ Blue Origin، إن شراكتها مع تلك الشركات ستساعد على تسريع إنتاج مركبتها، وكذلك زيادة الاحتمالات الخاصة بأنها ستلبي جدولها الزمنى الطموح بعام 2024 للعودة إلى القمر الذي حددته ناسا.

وقال جيف بيزوس، الرئيس التنفيذى لشركة " Blue Origin" وصاحب شركة أمازون، في المؤتمر الدولي 70 للفضاء الذي عقد هذا الأسبوع في واشنطن: "هذا نوع من الطموح يجب القيام به مع الشركاء"، مضيفا "هذه هي الطريقة الوحيدة للعودة بسرعة إلى القمر".

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وستوفر شركة Blue Origin عنصر الهبوط الذي سيؤدي إلى هبوط رواد الفضاء إلى سطح القمر، أما شركة لوكهيد مارتن فهي المسؤولة عن عنصر الصعود الذي يعاد استخدامه، والذي سيأخذ رواد الفضاء من الأرض إلى الفضاء وسيقود أيضًا عمليات الطيران المدربة والتدريب.

وتوفر شركة نورثروب جرومان سيارة "عنصر النقل" التي من شأنها أن تساعد في ربط المركبة الهبوطية بمحطة فضائية مستقبلية في مدار قمرى، والتى يطلق عليها "البوابة القمرية"، أما شركة درابر فستؤدي توجيه الهبوط وإلكترونيات طيران الرحلة.