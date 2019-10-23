شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سماعة ذكية تسمح لك بالتحدث بأكثر من 40 لغة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة Timekettle الصينية الناشئة، عن إنتاج سماعات جديدة تسمى WT2 Plus ، والتى يقوم بالترجمة الفورية لحوالى 40 لغة.
وتساعد السماعة الجديدة على فهم المتحدثين بأى لغة، باستخدام تطبيق أندرويد أو iOS وتعمل سماعات الأذن WT2 Plus من خلال الضغط عليها، حيث تقوم السماعة تلقائياً بتحديد اللغة وترجمة المحادثة فوراً.
وقالت الشركة إن السماعة الجديدة ستكون مثالية لرجال الأعمال الذين غالباً ما يجدون أنفسهم يجتمعون مع أقرانهم فى بلدان أخرى.
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