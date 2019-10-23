الشبكات الذكية تتصدر مركز شنايدر إلكتريك للابتكار المتنقل

أعلنت شنايدر إلكتريك Schneider Electric، الشركة الرائدة عالميًا في مجال أتمتة إدارة الطاقة والتحول الرقمي، عن عودتها في دورة هذا العام من معرض ويتيكس Wetex 2019 إلى تقديم مركز الابتكار المتنقل لتعرض من خلاله أحدث التطورات المتقدمة في تقنيات المرافق العامة، لا سيما على مستوى الشبكات الكهربائية والمياه والطاقة الشمسية.

ويقام معرض ويتيكس في دبي في الفترة من 21 أكتوبر إلى 23 أكتوبر، ويهدف إلى تحقيق التكامل بين جميع شرائح قطاع الطاقة، وإتاحة فرص جديدة للتعاون بين القطاعات التجارية والفنية، وتوفير فرص تجارية جديدة، فضلاً عن تعزيز تبادل الأفكار والخبرات واستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات.

وتشهد المنطقة توجهًا متزايدًا تقوده إمارة دبي نحو التحول الرقمي في إدارة المرافق، إذ عملت هيئة كهرباء ومياه دبي على ترقية نظام المعلومات الجغرافية الخاص بها مؤخرًا لتحسن قدرات تجسيد الشبكة الذكية بصريًا والتنقل في زواياها وإدارتها.

وترحب شنايدر إلكتريك في مركزها للابتكار بزوار المعرض للتعرف عن قرب على منصتها مفتوحة البنية EcoStruxure، لتقدم نموذجًا حيًا عن المنتجات المتصلة مع برنامج للتحكم على الحافة.

وتُعد هذه المنصة قادرة على إغلاق فجوة الحاجة إلى الكفاءة من ناحية الإنتاج في عملية توزيع الطاقة مع قدرتها على إدارة الطلب على الطاقة من جانب الشركات والمستخدمين.

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ومن أبرز ما تعرضه شنايدر إلكتريك في معرض ويتيكس العروض التفاعلية لعدد من العوامل التي تؤدي إلى تحولات مستدامة في المرافق.

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وتبرز في سياق ذلك عددًا من التحسينات في عدد من المجالات مثل إدارة المباني والمياه ومراكز البيانات وكذلك الشبكات المستدامة والطاقة كخدمة.

وتشكل تقنيات مثل إنترنت الأشياء وتوفير الأمن السيبراني وتحليلات البيانات الأساس الذي تستمد منه تلك القوة التحويلية.

ويقول أحمد فطين، نائب رئيس شركة شنايدر إلكتريك لنظم الطاقة في منطقة الخليج: تواصل دولة الإمارات تقديم نماذج رائدة تظهر أن متطلبات الاستدامة قابلة للتلبية من خلال الحلول الرقمية.

وأضاف “نعيش اليوم في عالم لم تعد فيه الشبكات الذكية مجرد احتمال مستقبلي بل أصبحت واقعًا معاشًا، وينفذ هذا من خلال الأنظمة الرقمية التي تتحكم في المرافق مع تسجيل حجم هائل من البيانات وتحليلها، وفي سياق عملنا على تسريع التحول الرقمي فإننا نبقى منتبهين إلى المحافظة على أمن المعلومات وسلامة البيانات، وبالإضافة إلى تعزيز الاستدامة فلا بد أن نضمن أن تكون حلولنا عالية الاعتمادية وآمنة واقتصادية التكلفة”.

ويؤثر الدور الذي تلعبه المنتجات المتصلة في المدن الذكية مباشرة على عملية اتخاذ القرارات التي يتولاها المديرون التنفيذيون، وذلك لأنها تتيح لهم الوصول إلى ثروة من البيانات في الوقت الآني ما يتيح لهم التصرف وفق معلوماتها فورًا.

وتعمل الحلول البرمجية الرائدة التي تقدمها شركة شنايدر إلكتريك بكفاءة على سد الفجوة بين العمليات التقليدية ونظم المؤسسات جاعلة التكامل السلس بينهما ممكنًا ومضيفة للمحصلة النهائية أقصى قدر من الكفاءة.