تطبيق البقالة إل جروسر يطلق خدماته في الشارقة

أعلن إل جروسر El Grocer، التطبيق الإلكتروني الشهير لتوصيل البقالة والحائز على العديد من الجوائز، عن إبرام شراكة رسمية مع جمعية الشارقة التعاونية لإطلاق خدماته في إمارة الشارقة.

ويربط إل جروسر، وهو منصة إلكترونية لتوصيل البقالة انطلقت في دولة الإمارات العربية المتحدة، المتسوقين مع محلات السوبر ماركت التي تقع على مقربة من أماكن إقامتهم.

ويتيح التطبيق بمزاياه الأنيقة والعصرية وسهولة استخدامه تجربة تسوق مريحة وسريعة وممتعة عبر شبكة الإنترنت.

ودأب إل جروسر، بعد تخرجه من برنامج Series A لدى مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، على صقل رؤيته واستراتيجيته التجارية لضمان تقديم كل ما هو جديد وتحسين عملياته وكفاءاته.

وتماشياً مع استراتيجية النمو التي يتبناها التطبيق، قال نادر أميري، مؤسس إل جروسر: كنا نتطلع منذ انطلاقتنا لتوسيع نطاق خدماتنا إلى الشارقة، لذا كان لا بد من التعاون مع شريك موثوق يتمتع بحضور راسخ في هذه الإمارة.

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وأضاف “تعتبر جمعية الشارقة التعاونية بكل تأكيد أفضل شريك لتحقيق هذه الغاية، فهي علامة تجارية موثوقة ومعروفة محلياً، تقدم منتجات وخدمات عالية الجودة للعملاء”.

وقالت الإدارة العليا لجمعية الشارقة التعاونية: تواظب جمعيتنا على تزويد عملائنا الكرام بتجربة تسوق سهلة سواء عبر الإنترنت أو في المتاجر. ونرى في تعاوننا مع إل جروسر فرصة لخدمة عملائنا في جميع أنحاء الشارقة بأفضل طريقة ممكنة.

ومن المقرر أن تنطلق عمليات إل جروسر في الشارقة اعتباراً من شهر سبتمبر 2019، ليوفر خدمة توصيل البقالة من أفرع جمعية الشارقة التعاونية في النهضة واللية، على أن يجري توسيع الخدمة لتشمل ثلاثة مواقع أخرى هي: النخيلات، مويلح، الذيد.