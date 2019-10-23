شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك تخصص مليار دولار للسكن الاجتماعى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتزم فيس بوك تخصيص مليار دولار خلال العقد المقبل لبناء مساكن اجتماعية خصوصاً فى كاليفورنيا، حيث مقرها العام، على ما أعلنت الشبكة الاجتماعية العملاقة الثلاثاء، بحسب ما ذكرت فرانس بريس.

وقال المدير المالى فى المجموعة ديفيد ويهنر، إن الاتفاق الذى تم التوصل إليه مع حاكم الولاية الأميركية جافن نيوسوم وشركاء آخرين من شأنه أن يفضى إلى بناء عشرين ألف مسكن اجتماعى جديد للمدرّسين والممرضين وغيرهم من العمال الأساسيين.

وأشار جافن نيوسوم فى بيان إلى أن حكومة كاليفورنيا لا يمكن أن تحل وحدها مشكلة المساكن الميسورة التكلفة، لدينا حاجة إلى أن تتصرف شركات أخرى مثل فيس بوك، نحتاج إلى شركاء مع القطاع الخاص والجمعيات الخيرية لقلب الوضع الحالى ومواجهة أزمة التكاليف.

وعملت فيس بوك مع مجموعات وسلطات محلية بشأن مسألة المساكن الميسورة التكلفة عند خليج سان فرانسيسكو وفى سيليكون فالى، حيث مقر المجموعة مينلو بارك.

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ولفت ديفيد ويهنر إلى أن سعر الإيجارات ارتفع بصورة كبيرة فى مدينة سان فرانسيسكو لدرجة أن الأسرة التى تجنى مئة ألف دولار سنوياً تُصنف ضمن الأسر الضعيفة الدخل.

وستوزع الميزانية المخصصة من فيس بوك خصوصاً على إنشاء المساكن فى الأراضى التابعة لولاية كاليفورنيا 250 مليوناً، وعلى مساحات قابلة للبناء فى مينلو بارك سبق أن اشترتها المجموعة 225 مليوناً، ومشاريع للسكن الاجتماعى فى مواضع أخرى فى البلاد350 مليوناً.