تكنولوجيا: صور جديدة للأقمار الصناعية تكشف عن شقوق ضخمة فى جليد أنتاركتيكا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تُظهر الصور الجديدة التي التقطتها أقمار كوبرنيكوس سينتينل الصناعية التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA) اثنين من الشقوق الجديدة الرئيسية في الجليد غرب أنتاركتيكا.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ظهرت الشقوق في نهر جزيرة باين الجليدى، وهي جزء من الغطاء الجليدي في غرب أنتاركتيكا، الذى يتساقط بسرعة، ويزيد الجليد فى المحيط على مدى السنوات الـ 25 الماضية.
صورة شقوق انتاركتيكا الجديدة
ويتوقع العلماء أن الشقوق، التي يصل طولها إلى أكثر من 20 كيلومترًا، يمكن أن تؤدي قريبًا إلى إنشاء كتلة جليدية هائلة جديدة.
وتتجاوز سرعة الجليد في نهر باين آيلاند الجليدي حاليًا 10 أمتار يوميًا، مما يؤدي إلى سلسلة من أحداث التكون الكبرى في ولايات 1992 و 1995 و 2001 و 2007 و 2011 و 2013 و 2015 و 2017 و 2018 .
شقوق انتاركتيكا 2
فقد أظهرت واحدة من أحدث الشقوق المرصودة خلق كتلة جليدية هائلة تسمى B-46، وقال مارك درينووتر من وكالة الفضاء الأوروبية "ظهرت هذه الانقسامات الجديدة بعد فترة وجيزة من ولادة جبل الجليد B46 العام الماضي".
وساعدت الوتيرة المتسارعة لأحداث التكون الجليدى المنفصل على مياه المحيط في السنوات الأخيرة في زيادة مستويات سطح البحر في العالم.
شقوق انتاركتيكا 3
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