شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تخطط لأول هبوط للبشر على المريخ فى 2035 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تهدف وكالة ناسا الأمريكية إلى هبوط البشر على المريخ فى الثلاثينيات من هذا القرن وبالتحديد خلال عام 2035، حيث قال جيم بريدنشتاين، مدير ناسا، إن الجدول الزمني الجديد هو نتيجة للبعثة المتسارعة إلى القمر، حيث تخطط وكالة الفضاء للعودة إلى سطح القمر في غضون خمس سنوات فقط.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يأمل المسئولون أن تساعد مهمة القمر البشرعلى تعلم كيفية العيش والعمل في عالم آخر وإثبات قدراتهم وتقنياتهم، مما يسمح لهم بالتحضير للكوكب الأحمر واستعماره والتكيف مع الحياة خارج كوكب الأرض.

وأصدر بريدنشتاين هذه الإعلانات في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية (IAC) في واشنطن، حيث أجرى اجتماعا مع شركاء محطة الفضاء الدولية للمساعدة في مهمة أرتيميس، وهو الاسم الرسمي للبعثة إلى القمر.

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وقال بريدنشتاين ، مدير ناسا "إذا قمنا بتسريع عملية هبوط القمر، فإننا نسرع في هبوط المريخ"، مضيفا "أقترح أن نفعل ذلك بحلول عام 2035".

وأوضح بريدنشتاين "نحن بحاجة إلى تعلم كيفية العيش والعمل في عالم آخر، والقمر هو أفضل مكان لإثبات تلك القدرات والتقنيات، فكلما أسرعنا في تحقيق هذا الهدف ، أسرعنا في الانتقال إلى المريخ".