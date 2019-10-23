تكنولوجيا: وكالة الفضاء الأوروبية تنشر صورا جديدة عن تصدعات ضخمة فى أنتاركتيكا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت أقمار Copernicus Sentinel التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، صورا لتصدعات جديدة فى صفيحة جليدية غرب أنتاركتيكا بالقارة القطبية الجنوبية.
التشققات
وحسب موقع روسيا اليوم، ظهرت التصدعات على Pine Island Glacier، وهو جزء من الغطاء الجليدى في غرب أنتاركتيكا، الذى يتعرض للانهيار السريع مسببا تزايد انحدار الجليد باتجاه المحيط على مدى السنوات الـ 25 الماضية.
جانب من التشققات
ويتوقع العلماء أن تؤدي الشقوق أو التصدعات، التي يصل طولها إلى أكثر من 20 كم، إلى إنشاء كتلة جليدية هائلة جديدة.
وكشف تقرير صادر عن وكالة الفضاء الأوروبية ، أن أحدث الشقوق المرصودة ظهر بعد الانهيار الجليدى عام 2018، ما شكل كتلة جليدية هائلة تسمى B-46
وتساهم كل من Pine Island وThwaites Glacier فى ارتفاع مستوى سطح البحر بنحو ملم واحد فى العقد، حيث تسارع تدفق الجليد إلى البحر فى السنوات الأخيرة، وفقا لأبحاث وكالة ناسا.
جبل الجليد
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