شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك ينشر أول تغريدة على تويتر باستخدام الإنترنت الفضائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX، أول تغريدة على تويتر باستخدام شبكة الانترنت الفضائى الخاصة بأقمار Starlink الصناعية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، استخدم إيلون ماسك بنجاح أقمار Starlink للنشر على تويتر، حيث شارك "أرسل هذه التغريدة عبر الفضاء من خلال شبكة Starlink الفضائية" وبعد ذلك بساعات، أكد "لقد نجحت".

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اول تغريدة

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام الأقمار الصناعية المدارية، ويأمل ماسك من خلال هذه الشبكة أن يزود العالم كله بإمكانية الوصول إلى الإنترنت فائق السرعة.

أما عن ردود الأفعال، فاختلفت ما بين حماس بعض المستخدمين لأن الأقمار الصناعية قد نجحت في أدائها، في حين أن البعض الآخر كان يشك في إعلان ماسك.



التغريدة الثانية

و تخطط SpaceX لإطلاق مئات ، وربما الآلاف ، في مدارنا المنخفض خلال العام المقبل، حيث قدم الرئيس التنفيذي أوراقاً إلى الاتحاد الدولي للاتصالات لتشغيل 30،000 قمر صناعى بشبكة ستارلينك إضافي في وقت سابق من هذا الشهر، مما سيرفع العدد إلى 42000 إذا تمت الموافقة عليه.

وتم إرسال شبكة من 60 قمرا صناعيا للاتصالات في مدار حول الأرض على متن صاروخ سبيس إكس فالكون الثقيل في 23 مايو، وهذه هى الشبكة التى تم إرسال أول تغريدة باستخدامها كمقدمة للمشروع.