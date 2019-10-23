إيلون موسك يرسل إلى العالم تغريدة من الفضاء

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نشر الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي الشهير، إيلون موسك، في صفحته على “تويتر” تغريدة أكد أنه نشرها مستعينا بالإنترنت الفضائي لشبكة Starlink التي طورتها شركاته.
وتعبيرا عن فرحته بإنجازه العالمي المهم قال موسك في التغريدة: “أبعث هذه التغريدة عبر الفضاء، عبر Starlink.. يا للعجب إنه يعمل حقا”.
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وقبل بضعة أشهر كان موسك قد أعرب عن فرحته أيضا بأن صاروخ “فالكون-9” من صنع شركة “سبيس-إكس” التي أسسها تمكن من إطلاق 60 قمرا صناعيا تابعا لمنظومة Starlink دفعة واحدة إلى الفضاء.
ويهدف مشروع Starlink إلى إطلاق أكثر من 12 ألف قمر صناعي صغير إلى الفضاء لتسبح في مدارات تتراوح ارتفاعاتها ما بين 328 و580 كلم عن سطح الأرض، وتغطي معظم مناطق الكرة الأرضية بشبكة إنترنت فائقة السرعة.
وبدأ تنفيذ هذا المشروع في الـ 22 من فبراير 2018، ويقدر الخبراء أن تصل كلفته إلى 10 مليارات دولار.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.