تكنولوجيا: ARM تعلن عن 4 شرائح جديدة مميزة بآداء أعلى كفاءة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة ARM عن 4 من التصاميم الجديدة في الشرائح تأتي بآداء أعلى للسوق، مع تحسينات في تجربة المستخدم في تقنية الذكاء الإصطناعي، وميزة الإستجابة السريعة، مع آداء أعلى وأكثر كفاءة، وتحسينات في تجربة المستخدم في الألعاب.

تأتي شرائح ARM الجديدة بمجموعة من التحسينات التي تشمل الكثير من المميزات لدعم أفضل آداء في تجربة المستخدم، مع دعم صور بأعلى جودة ووضوح.

ولقد كشفت ARM في بداية الإعلان عن اثنان من شرائح المعالجة العصبية NPU التي تأتي كجزء من خط إنتاج الشركة من Ethos NPU، حيث قدمت الشركة إصدارها الأول Ethos-N77 في النصف الأول من عام 2019، واليوم كشفت الشركة عن كلاً من Ethos-N57، و Ethos-N37 والتي تستهدف سوق الهواتف المتوسطة.

ومن المقرر أن توفر تقنية Ethos-N57، و Ethos-N37 الجديدة آداء أسرع في عمليات الحوسبة، مع عمر أطول للبطارية مع الذاكرة المدمجة، وتعزيز أفضل لمعايير الحماية، على أن تدعم هذه المميزات الجديدة آداء أفضل في إستجابة المساعد الرقمي، مع دعم الترجمة في الوقت الفعلي، وحماية البيانات السرية بشكل أفضل، ولقد أشارت ARM إلى أن شرائح NPU الجديدة ستدعم آداء 200% في تحسين التقنيات.

من جانب أخر كشفت ARM عن كرت الشاشة Mali-G57 الذي يأتي بآداء أفضل 1.3 مرة مع معمارية Valhall، مقارنة بالإصدار السابق Mali-G52 الذي ارتكز على معمارية Bifrost السابقة.

Advertisements

وتؤكد ARM على أن تصميم كرت الشاشة الجديد سيدعم توفير إستهلاك الطاقة بنسبة 30%، كما يأتي بتحسينات في الآداء بنسبة 60% في تطبيقات التعلم الآلي، كما أشارت ARM إلى أن Mali-G57 سيدعم رسوميات مميزة بأعلى دقة وضوح في الأجهزة المحمولة، كما ستدعم تقنية الواقع المعزز وتقنية الواقع الإفتراضي بكفاءة أعلى.

أيضاً من المتوقع أن يدعم تصميم كرت الشاشة تمكين دقة عرض 4K و8K في نطاق أوسع من أجهزة التلفاز المميزة بمستوى تسعير جيد.

كما جاء إعلان ARM الأخير عن معالج Mali-D37، الذي صمم للإصدارات منخفضة التكلفة للشاشات، والذي يدعم هذه الفئة بمستوى أعلى في العرض بدقة 2K، مع توفير إستهلاك الطاقة في النظام بنسبة 30%.

المصدر

اعلان

