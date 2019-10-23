شركة Huawei لا تريد إستبدال نظام الأندرويد، وتريد فقط إستبدال فقط GMS

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما كشفت شركة Huawei عن نظام التشغيل HarmonyOS الخاص بها، ظهرت بسرعة تكهنات تفيد بأن الهواتف المستقبلية للشركة ستعمل بهذا النظام بدلاً من الأندرويد. منذ ذلك الحين، شهدنا على إطلاق سلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series مع نظام الأندرويد الذي يفتقر إلى تطبيقات وخدمات جوجل المعروفة إختصارًا بإسم Google Mobile Services.

أكد رئيس الإعلام والإتصالات في شركة Huawei، السيد Joy Tan أن الشركة ستواصل الإعتماد على الأندرويد في هواتفها في المستقبل القريب لأن التحول إلى نظام تشغيل مُختلف لا يتطلب فقط عدة سنوات من العمل ولكن سيكون أيضًا ضارًا لثقة المستهلك. مع إعتماد الكثير من مستخدمي Huawei على تطبيقات وخدمات جوجل، تفضل الشركة تركيز مواردها على زيادة توسيع حزمة Huawei Mobile Services الخاصة بها لتكون بديلاً.

بدون منظومة قوية، لن تتمكن شركة Huawei من تقديم خيار قابل للتطبيق لمستخدميها الدوليين. من ناحية أخرى، فإن جذب مجتمع كبير بما فيه الكفاية من المطورين ليس بالأمر السهل، ولكنه سيظل الخطوة المنطقية لشركة Huawei في هذه المرحلة.